Francisco Garduño, extitular de Migración, llega a la SEP a coordinar los Centros de Formación para el Trabajo

La SEP informó además que la designación forma parte de una estrategia orientada a reforzar la educación para el trabajo y a ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos, particularmente en sectores productivos que demandan mano de obra calificada.

"Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación #MediaSuperior que está en marcha con el #BachilleratoNacional", publicó Delgado.

Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @Claudiashein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo.



Garduño tendrá a su cargo la articulación de programas de capacitación, así como la coordinación con instituciones educativas, gobiernos estatales y el sector productivo.

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es un órgano adscrito a la SEP que coordina una red nacional de planteles orientados a la educación no escolarizada y para el empleo, entre ellos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

Tiene como objetivo principal desarrollar competencias técnicas y productivas, facilitar la inserción laboral y atender las necesidades de capacitación de los sectores productivos regionales.