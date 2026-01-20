Francisco Garduño, extitular de Migración, llega a la SEP a coordinar los Centros de Formación para el Trabajo

¿Quién es Francisco Garduño y cuál es su trayectoria?
El nuevo encargo representa un cambio de ámbito en la trayectoria del exfuncionario, quien cuenta con experiencia en la administración pública federal.
Francisco Garduño tiene una trayectoria de varias décadas en la administración pública federal. Ocupó cargos en áreas de seguridad, gobernación y migración, entre ellos la titularidad del Instituto Nacional de Migración, responsabilidad que desempeñó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Su paso por el INM estuvo marcado por diversas polémicas y señalamientos, particularmente tras el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron decenas de personas migrantes.
A partir de ese hecho, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y actores políticos cuestionaron la operación del instituto y el desempeño de su titular.
Asimismo, se le formularon acusaciones por presuntas omisiones administrativas relacionadas con la seguridad y las condiciones de las instalaciones migratorias, asuntos que fueron objeto de investigaciones y procesos legales.
Francisco Garduño dejó la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) el 1 de mayo de 2025, tras casi seis años en el cargo.
La transición se concretó con la toma de protesta de su sucesor, Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, quien asumió la titularidad del INM a partir del 1 de mayo de 2025.
En septiembre, Garduño se disculpó públicamente con las familias de las 40 personas que murieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Durante el evento de disculpa, que llegó cuatro meses después de dejar el cargo, Garduño mencionó los nombres de las víctimas mortales y de los lesionados.
“A todos les ofrezco, con humildad, una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a sus familias, que vieron cambiar su vida para siempre. A las víctimas sobrevivientes y lesionadas, también reiteró mis disculpas por las consecuencias permanentes que han quedado en sus vidas”, expresó entonces.
Garduño fue procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.