Frente Frío 29 dejará bajas temperaturas y lluvias fuertes; Protección Civil pide precaución en carreteras

Este sábado y mañana domingo estarán marcados por el nuevo Frente Frío, que se sumará a una masa de aire polar. Esta interacción provocará un ambiente que irá de muy frío a gélido, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También causará lluvias de fuertes a intensas, especialmente en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones importantes en el noreste y oriente del país.

📄#ComunicadoCNPC | Por la persistencia de bajas temperaturas en el país, la CNPC insta a la población a protegerse. pic.twitter.com/ntAHj9WPHX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 17, 2026

Además, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

A la par de estos fenómenos se espera un evento de “Norte” con vientos intensos en el litoral del Golfo de México, que se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

“Ante este panorama, la CNPC exhorta a la población a no bajar la guardia y a reforzar las acciones de autocuidado, priorizando el uso de vestimenta en capas para conservar mejor el calor corporal”, apuntó la dependencia en un comunicado.