Frente Frío 29 dejará bajas temperaturas y lluvias fuertes; Protección Civil pide precaución en carreteras

Recomendaciones ante temporada de frío
Protección Civil emitió otras recomendaciones para que la población se proteja durante este fin de semana por las bajas temperaturas pronosticadas.
Subrayó que es fundamental vigilar el bienestar de los grupos más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, para que se mantengan en todo momento bien abrigados e hidratados.
A quienes habitan en zonas donde se utilizan calentadores de gas, leña o braceros, se les recomendó garantizar una ventilación adecuada en los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y apagarlos totalmente antes de dormir.
“En cuanto a la movilidad, se reitera el llamado a los conductores para extremar precauciones en carreteras, debido a que la combinación de lluvias, bancos de niebla y el posible congelamiento del asfalto, reduce la visibilidad y el control del vehículo, por lo que es imperativo disminuir la velocidad y encender las luces intermitentes si las condiciones lo requieren”, agregó.
También se sugiere a las personas mantenerse alejadas de estructuras ligeras, endebles, árboles o cableado eléctrico que pudieran colapsar como consecuencia de las fuertes rachas de viento.