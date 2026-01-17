Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Frente Frío 29 dejará bajas temperaturas y lluvias fuertes; Protección Civil pide precaución en carreteras

El nuevo Frente Frío afectará este sábado y domingo con una masa de aire polar que provocará bajas temperaturas en la mayor parte del país.
sáb 17 enero 2026 12:37 PM
Ingresa Frente Frío Número 29
Para las próximas horas se pronostican lluvias, chubascos y rachas de viento en los estados del norte de México, donde también se detectan bancos de niebla en zonas altas de la región. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Ante el ingreso del Frente Frío Número 29, que generará una baja en las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones de prevención a la población.

También aseguró que mantiene desplegada una estrategia de respuesta coordinada con los tres órdenes de gobierno para hacer frente a los efectos de este fenómeno meteorológico.

Publicidad

Este sábado y mañana domingo estarán marcados por el nuevo Frente Frío, que se sumará a una masa de aire polar. Esta interacción provocará un ambiente que irá de muy frío a gélido, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También causará lluvias de fuertes a intensas, especialmente en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones importantes en el noreste y oriente del país.

Además, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

A la par de estos fenómenos se espera un evento de “Norte” con vientos intensos en el litoral del Golfo de México, que se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

“Ante este panorama, la CNPC exhorta a la población a no bajar la guardia y a reforzar las acciones de autocuidado, priorizando el uso de vestimenta en capas para conservar mejor el calor corporal”, apuntó la dependencia en un comunicado.

Publicidad

Recomendaciones ante temporada de frío

Protección Civil emitió otras recomendaciones para que la población se proteja durante este fin de semana por las bajas temperaturas pronosticadas.

Subrayó que es fundamental vigilar el bienestar de los grupos más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, para que se mantengan en todo momento bien abrigados e hidratados.

A quienes habitan en zonas donde se utilizan calentadores de gas, leña o braceros, se les recomendó garantizar una ventilación adecuada en los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y apagarlos totalmente antes de dormir.

“En cuanto a la movilidad, se reitera el llamado a los conductores para extremar precauciones en carreteras, debido a que la combinación de lluvias, bancos de niebla y el posible congelamiento del asfalto, reduce la visibilidad y el control del vehículo, por lo que es imperativo disminuir la velocidad y encender las luces intermitentes si las condiciones lo requieren”, agregó.

También se sugiere a las personas mantenerse alejadas de estructuras ligeras, endebles, árboles o cableado eléctrico que pudieran colapsar como consecuencia de las fuertes rachas de viento.

Publicidad

Clima CDMX

En la Ciudad de México se espera un ambiente de cálido a templado, con cielo medio nublado, para este sábado.

También se pronostican lluvias y chubasco en gran parte de la capital del país.

Tags

Pronóstico del clima Invierno Lluvias

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad