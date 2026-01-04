Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Embajada pide a mexicanos no viajar a Venezuela y evitar manifestaciones

La Embajada de México en Venezuela pidió a los connacionales mantener comunicación constante con las autoridades consulares y actualizar los datos de contacto para recibir apoyo en caso de emergencia.
dom 04 enero 2026 11:27 AM
mexicanos-venezuela
Imagen ilustrativa. Manifestación en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México luego de que se informara que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera detenido. (Cuartoscuro/Gustavo Alberto)

La Embajada de México en Venezuela emitió una alerta de seguridad dirigida a la comunidad mexicana: recomendó no viajar al país sudamericano debido a los riesgos para la seguridad y evitar las manifestaciones.

En un mensaje que fue difundido a través de los canales oficiales de la Embajada, la representación diplomática también pidió a los mexicanos que ya se encuentran en Venezuela que registren su estancia.

Publicidad

Subrayó la importancia de priorizar la seguridad personal, especialmente al evitar las zonas donde puedan ocurrir manifestaciones. En este sentido, recomendó no participar ni intervenir en esos eventos, ya que –advierte– pueden representar riesgos para los residentes y los extranjeros.

La Embajada pidió seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad, además de mantener comunicación constante con las autoridades consulares y actualizar los datos de contacto para recibir apoyo en caso de emergencia.

Recomendaciones de la Embajada de México:

* Mantener la calma y evitar el pánico.

* Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

* Tener a la mano documentos de identificación, agua y medicamentos.

En caso de emergencia, los connacionales pueden comunicarse con la Embajada al número de protección +58 412-2524675.

Publicidad

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, autoridades de Estados Unidos capturaron este 3 de enero al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aterrizó horas más tarde en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York.

Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo. Por su captura el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares.

Leer más:

Sheinbaum Quién es Quién
México

Gobierno de México condena intervención militar de EU en Venezuela

Tras los ataques, el Gobierno de México condenó y rechazó las acciones militares "ejecutadas unilateralmente" y calificó estos actos como una violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención militar en territorio venezolano, además de reiterar el compromiso de México con el respeto al derecho internacional.

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", indicó.

Publicidad

Tags

Estados Intervención de EU en Venezuela Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad