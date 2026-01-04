Embajada pide a mexicanos no viajar a Venezuela y evitar manifestaciones

Subrayó la importancia de priorizar la seguridad personal, especialmente al evitar las zonas donde puedan ocurrir manifestaciones. En este sentido, recomendó no participar ni intervenir en esos eventos, ya que –advierte– pueden representar riesgos para los residentes y los extranjeros.

La Embajada pidió seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad, además de mantener comunicación constante con las autoridades consulares y actualizar los datos de contacto para recibir apoyo en caso de emergencia.

Recomendaciones de la Embajada de México:

* Mantener la calma y evitar el pánico.

* Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

* Tener a la mano documentos de identificación, agua y medicamentos.

En caso de emergencia, los connacionales pueden comunicarse con la Embajada al número de protección +58 412-2524675.