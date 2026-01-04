Embajada de EU en México cambia acceso ante posibles protestas en CDMX

"La medida ayudará a gestionar el acceso al edificio mientras se mantienen los procedimientos de seguridad para los usuarios y el personal", indicó la representación diplomática.

Este cambio de acceso se da tras las manifestaciones por el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que causó la concentración de un grupo de personas frente a la Embajada este fin de semana.

Durante la protesta, los manifestantes se pronunciaron en contra del ataque militar y la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Además de corear consignas, algunas personas realizaron pintas en la fachada y lanzaron huevos en contra del inmueble.

La Embajada también señaló que estará monitoreando la situación y no descartó la posibilidad de reprogramar las citas. "La Embajada seguirá monitoreando la situación local y compartirá información actualizada si fuera necesario modificar los horarios de citas", agregó.

For appointments at the U.S. Embassy in Mexico City on Monday, January 5, customers with visa and citizenship appointments are asked to enter the embassy via the intersection of Casa de la Moneda and Presa Falcón. This measure helps manage access to the building while maintaining… pic.twitter.com/ZXoDGlT548 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 4, 2026

El 3 de enero de 2026, un ataque militar de Estados Unidos en Venezuela resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, lo que desató una serie de protestas en la embajada estadounidense. En la Ciudad de México, los días 3 y 4 de enero manifestantes se concentraron frente a la embajada en Paseo de la Reforma.

Durante las protestas, se registraron varios incidentes violentos. Los manifestantes, en su mayoría mexicanos y venezolanos, expresaron opiniones divididas sobre la intervención estadounidense. Los mexicanos rechazaban la intervención militar, mientras que algunos venezolanos residentes en México celebraban la caída de Maduro. La tensión provocó confrontaciones verbales entre ambos grupos.

Además, se reportaron actos de vandalismo, como pintas en la fachada de la embajada y lanzamientos de objetos, incluidos huevos.