Políticos con altos sueldos también reciben sus pensiones del bienestar

En el listado de políticos con altos sueldos y con pensión se encuentran diputados federales y senadores, como Gerardo Fernández Noroña, quien presumió desde sus redes sociales que ya recibió su tarjeta de bienestar, por lo que próximamente comenzará a cobrar los 6,200 pesos bimestrales.

Noroña gana mensualmente 131,700 pesos sin contar las prestaciones a las que tiene derecho por ser legislador federal.

“Feliz feliciano, ya me llegó mi tarjeta del Bienestar”, escribió Fernández Noroña en su cuenta de X y compartió una foto con la hoja donde viene el plástico para cobrar su pensión cada dos meses.

En los últimos meses, Noroña ha presumido su casa que costó más de 12 millones de pesos en Morelos, sus viajes internacionales en primera clase y el uso de aviones privados para recorrer estados. Además ha rechazado la narrativa de Morena de vivir en la “justa medianía”.

Noroña concluyó en el 2025 su periodo como presidente del Senado. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

También se encuentran otros senadores como Alejandro Esquer Verdugo, quien fue una de las personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues durante su gobierno se desempeñó como su secretario particular.

No es el único cargo público que tuvo, ya que en la década de los 70 trabajó en la Secretaría de Agricultura desde la coordinación de Proyectos de Desarrollo durante el gobierno de José López Portillo, y posteriormente estuvo en la Secretaría de Desarrollo Urbano.

También se desempeñó como secretario particular en la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal cuando López Obrador estuvo al frente. Ahora cobra cada dos meses su pensión de adultos mayores.

Alejandro Esquer integra el Senado. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Otra es la Judith Díaz Delgado, quien inició en la política militando en el PAN en 1996, por lo que en 1997 fue diputada local en Nuevo León y después secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Ciudad Guadalupe.

En 2015 decidió salirse del PAN para militar en Morena, pero fue hasta 2024 que logró quedar como senadora, por lo que recibe un salario de 131,700 pesos mensuales. Pese a este salario, recibe su pensión de adultos mayores de 6,200 bimestrales.

Entre los beneficiados de la pensión también está el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, él ya no percibe salario como funcionario.

En esta lista también hay diputados federales, quienes ganan 79 mil pesos netos mensuales, como el caso del exgobernador Leonel Godoy Rangel, quien ahora con 75 años cobra no solo su salario en la Cámara de Diputados, también su pensión de 6,200 pesos cada bimestre.

Leonel Godoy, diputado de Morena. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Otros diputados que están en este programa federal son los morenistas Francisco Javier Borrego Adame y José Luis Cruz Lucatero. Ambos tienen carrera política corta.

Borrego comenzó en 2018 como diputado federal, pero antes estuvo al frente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

En esta lista hay políticos con pensión del bienestar, pero que ya no tienen algún cargo público, como Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Alfonso Romo es uno de los personajes más polémicos de la llamada 4T. (Foto: Cuartoscuro)

También hay políticos de la oposición, como los exgobernadores por el PRI en el Estados de México Arturo Montiel Rojas, y del PAN en Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Los partidos opositores han criticado que este programa sea universal, ya que eso permite que personajes, como funcionarios públicos, también sean beneficiados con el programa.

Otra político que ya dejó su cargo público y cobra su pensión de bienestar es el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, quien desde 2019 es beneficiado por este programa social, aunque tenía un salario mensual mayor a los 160 mil pesos. Actualmente, no ocupa un puesto en la Administración Pública Federal, pero se prevén que sea nombrado embajador.