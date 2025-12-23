Publicidad

México

Las reformas y los cambios legales más polémicos de 2025 que afectan a los mexicanos

Las reformas de 2025, que abarcan desde impuestos hasta seguridad, desataron controversias por su impacto en los mexicanos, lo que marca un año de cambios legislativos cruciales.
mar 23 diciembre 2025 02:56 PM
Del registro de tu celular hasta nuevos impuestos: las reformas que cambian tus derechos y obligaciones en 2025
En 2025, el Congreso de la Unión aprobó un conjunto de reformas que generan expectativa y controversia, pues introducen modificaciones clave en áreas fundamentales para los mexicanos. Entre los temas más debatidos se encuentran las leyes laborales, la creación de nuevos impuestos y cambios en los sistemas de identificación ciudadana y telefonía móvil.

Las reformas, que incluyen ajustes significativos en seguridad pública y el sistema tributario, prometen transformar la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, no están exentas de críticas, especialmente por las implicaciones que algunos de estos cambios pueden tener para los mexicanos.

Estos cambios se suman a las decisiones adoptadas a finales de 2024, cuyas primeras medidas ya están en vigor y continúan impactando diversos sectores del país.

Registro de teléfonos celulares

En junio de 2025, se aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, que reformó diversas normativas, entre ellas, la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

A partir de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar sus teléfonos, los cuales estarán vinculados a su CURP (Clave Única de Registro de Población). Las líneas telefónicas que no sean registradas serán canceladas. Esta medida busca fortalecer la seguridad pública mediante el uso de inteligencia y análisis criminal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin embargo, esta reforma generó controversia, ya que implica la creación de un sistema interconectado de bases de datos personales, que incluirán información sobre la CURP, registros fiscales, datos de salud, propiedad, vehículos, bancarios, así como bases de datos policiacas y penitenciarias. Las autoridades podrán acceder a toda esta información, lo que es calificado por opositores como una "Ley Espía" que pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos.

CURP biométrica

En paralelo, en junio también se aprobó la reforma de la Ley General de Población, que establece la emisión de una CURP biométrica. Esta modificación tiene como objetivo mejorar las herramientas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y prevenir el robo de infantes.

La CURP, que originalmente es un código alfanumérico de 18 caracteres basado en los datos del acta de nacimiento o documentos migratorios, ahora incorporará datos biométricos. Además, se creará una Plataforma Única de Identidad para almacenar y gestionar la información.

A pesar de los beneficios que se promueven, los críticos advierten que la medida puede dar al gobierno acceso a una cantidad masiva de información personal.

Reformas contra la extorsión

Las reformas aprobadas en 2025 también forman parte de una estrategia integral para combatir la extorsión y mejorar la seguridad pública, especialmente en relación con las llamadas telefónicas. Con el registro obligatorio de todas las líneas telefónicas y sus respectivos dueños, se espera reducir el delito de extorsión telefónica, una de las amenazas más frecuentes que afectan a los mexicanos. Aunque las reformas generaron resistencia, el voto para su aprobación fue casi unánime.

Además, se expidió una nueva Ley General en Materia de Extorsión, enfocada en perseguir ese delito, que hasta ahora es uno de los más difíciles de erradicar. Las nuevas medidas incluyen penas de hasta 42 años de prisión para los responsables y la posibilidad de bloquear o inhibir señales telefónicas en reclusorios federales y centros penitenciarios.

Alza a bebidas azucaradas

En octubre de 2025, el Congreso aprobó un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas, con el objetivo de reducir su consumo y promover una dieta más saludable. El aumento, que inicialmente iba a ser de 1.64 a 3.01 pesos por litro, afectará tanto a bebidas azucaradas como a aquellas con edulcorantes añadidos.

Aunque el incremento se extendió también a las bebidas "light" y "cero", algunos críticos cuestionaron si la medida busca principalmente recaudar más dinero en lugar de reducir el consumo de azúcar. Las refresqueras, por su parte, se comprometieron a ofrecer productos con menos calorías y modificar sus estrategias publicitarias.

Venta de vapeadores

En diciembre de 2025, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud para castigar con penas de prisión de uno a ocho años a quienes vendan, produzcan o distribuyan productos de vapeo. La medida no penaliza el uso personal, pero limita la libertad de los consumidores y genera controversia, especialmente entre quienes cuestionan la falta de sanciones similares para la venta de otras sustancias.

Ley General de Aguas

A finales de 2025, se aprobó una nueva Ley General de Aguas que suscitó movilizaciones de campesinos y protestas en todo el país. La ley establece que la venta, renta o herencia de tierras deberá incluir también la concesión de agua, lo que afecta a la agricultura y ganadería. Aunque se realizaron algunas modificaciones, la alerta persiste debido a que no todos los sectores quedaron conformes con la reforma.

Fin a los cobros de bancos y aplicaciones

En diciembre de 2025, el Congreso aprobó dos reformas importantes para proteger a los usuarios del sistema financiero. La primera es la "click to cancel", que facilita la cancelación de suscripciones o membresías con cobro recurrente. Los proveedores deberán informar sobre los cobros automáticos y garantizar la cancelación inmediata sin penalizaciones.

La segunda reforma, aprobada a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, prohíbe a las entidades financieras cobrar comisiones no autorizadas por servicios, seguros o beneficios adicionales no incluidos en los contratos.

Reformas que entraron en vigor este 2025

Ley Silla

Aprobada en diciembre de 2024, la Ley Silla entró en vigor el 19 de diciembre del mismo año y otorga a los trabajadores que realizan sus actividades de pie el derecho a disponer de una silla o asiento en su puesto de trabajo. Esta ley, que permite alternar entre estar de pie y sentado sin interrumpir la labor, comenzó a exigirse el 15 de diciembre de 2025. Sin embargo, se reportan casos de evasión por parte de los empleadores, lo que generaa denuncias de incumplimiento.

Seguridad social para trabajadores de aplicaciones

También en diciembre de 2024 se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular el trabajo en plataformas digitales, lo que garantiza seguridad social y derechos laborales a repartidores, conductores y otros trabajadores de aplicaciones.

El programa piloto comenzó en julio de 2025 y terminará en diciembre. Sin embargo, algunos trabajadores reportan que sus ingresos se redujeron y que los beneficios prometidos, como el seguro médico, no cumplen con sus expectativas.

