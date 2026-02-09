Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas en México

El Gobierno de México firmó este lunes el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el acuerdo ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en México.

La mandataria destacó que las vacunas fueron de las que se pusieron a la población mexicana durante la pandemia de covid-19.