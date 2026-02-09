Publicidad

México

Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas en México

El acuerdo establece que no solamente se trabajará en la producción de vacunas contra covid, sino también contra el dengue y hasta contra el cáncer, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
lun 09 febrero 2026 08:23 PM
El brote de sarampión pone a México al borde: debe controlarlo antes del Mundial 2026 o perderá certificación
México ha enfrenado escasez de vacunas en los últimos años. (Foto: Cuartoscuro )

El Gobierno de México firmó este lunes el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el acuerdo ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en México.

La mandataria destacó que las vacunas fueron de las que se pusieron a la población mexicana durante la pandemia de covid-19.

''Con Moderna, con la empresa Liomont y con Birmex, que es del Estado mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México'', dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

El acuerdo establece que no solamente se trabajará en la producción de vacunas contra covid, sino también contra el dengue y hasta contra el cáncer, aseguró la presidenta.

''Quizá lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesa en nuestro país'', expuso.

''Se van a desarrollar todas las investigaciones en nuestro país, con el objetivo, como lo prometí en alguna ocasión, de que seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento'', abundó.

La iniciativa es parte de la estrategia que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha emprendido para recuperar la producción nacional de vacunas e incursionar en la fabricación de medicamentos.

El ARN mensajero es la molécula que da las instrucciones a las células del cuerpo para que produzcan proteínas específicas. En el caso de la producción de vacunas, utiliza nuestro cuerpo y propios procesos biológicos para potencialmente tratar enfermedades y prevenir infecciones.

México ya producía vacunas a través de la paraestatal Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México), pero la fabricación se detuvo completamente en 2019.

Ahí se producía la vacuna contra la tuberculosis, frenada en 2001, y el antígeno que protege contra la difteria, tosferina y tétanos, que se dejó de producir en 2019. Por falta de capacidad y recursos, también terminó con la fabricación de las vacunas contra el sarampión, poliomielitis e influenza.

Ahora Sheinbaum busca retomar esta producción. En el Gobierno pasado también se intentó, con una inversión de 27 millones de pesos destinada al envase de dosis contra covid, pero no avanzó más. Birmex pasó de ser un fabricante de vacunas a intentar, sin éxito, adquirir y distribuir los medicamentos del sector salud público.

Esto le ha pasado facturas en crisis sanitarias, donde el país ha batallado para comprar vacunas y se han registrado periodos de desabasto y caídas en las coberturas de vacunación.

