¿Qué implica la entrada de marines de EU a territorio mexicano?

Senado aprueba ingreso de marines a México

El pasado 11 de febrero, la comisión de Marina del Senado de la República aprobó el dictamen por el que el Poder Ejecutivo federal solicitó el ingreso de personal del ejército de Estados Unidos a México para labores de capacitación a personal de la Secretaría de Marina Armada de México.

El documento refiere que la Secretaría de Gobernación envió desde el pasado 17 de enero de 2025 una solicitud al Senado para que 10 integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América participen en un evento de adiestramiento denominado “Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la SEMAR”.

La capacitación, por parte del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de EU, se realizará del 17 al 28 de febrero de 2025 en las instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche.

“Que lleven a cabo las actividades de capacitación y adiestramiento, relativas a la ejecución de tácticas, técnicas y procedimientos de combate convencional y no convencional, en operaciones anfibias, en ambiente marítimo, terrestre y aéreo, para el entrenamiento antes señalado.” se lee en el documento

La solicitud fue aprobada por mayoría de votos. Durante la instrucción, los elementos estadounidenses podrán portar armamento, municiones, material y "equipos especiales" necesarios para el entrenamiento.

Cooperación o intervención: ¿ha pasado antes?

El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que son facultades del Senado de la República, en su fracción tercera, autorizar la salida de tropas nacionales al extranjero y el paso o estancia temporal de tropas militares extranjeras en territorio nacional.

No es la primera vez que ingresan militares de otros países a México para capacitación, ya que en 2010 y 2012, entre 30 y 35 militares franceses fueron capacitados por soldados y marinos mexicanos en Quintana Roo en materia de supervivencia en la selva.

De manera simultánea, un grupo de soldados mexicanos acudieron en esas mismas fechas a Francia para recibir capacitación de tácticas de combate en aquél país.

Al centro de adiestramiento Xtomoc, en Chetumal, también han arribado militares de países como Guatemala y Chile para recibir capacitación.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó el jueves que exista una intervención de Estados Unidos por el ingreso de 10 militares estadounidenses para adiestrar a elementos de la Marina, y recordó que no es la primera vez que el Senado autoriza que agentes extranjeros capaciten a agentes mexicanos.

"Recuerden que México y Estados Unidos somos frontera, hay una historia de relaciones, algunas que no nos gustan en los años recientes y otras que reivindicamos, pero estos ejercicios no es algo que no haya ocurrido nunca", sostuvo.

-¿Se descartaría un posible intervencionismo?, se le preguntó a la presidenta.

"No, no hay nada (de eso), imagínense que lo está enviando al Senado de la República ¿pues cómo? Es algo que ha ocurrido en otras ocasiones", argumentó Sheinbaum.