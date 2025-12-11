Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Pedro Haces rechaza relación con “El Limones”

Pedor Haces afirmó que Edgar "N" nunca fue parte de la organización. "No tiene ni ha tenido ningún vínculo con CATEM", aseveró.
jue 11 diciembre 2025 04:03 PM
pedro-haces.png
(Captura de pantalla)

Pedro Haces Barba, dirigente nacional de la CATEM, rechazó las versiones que vinculan a Edgar "N", “El Limones”, con la organización.

En un comunicado y un video que compartió en redes sociales, Haces afirmó que Edgar nunca fue parte de la organización. "No tiene ni ha tenido ningún vínculo con CATEM", aseveró.

Publicidad

El rechazo de Haces llega tras la creciente atención sobre los vínculos entre "El Limones" y la organización sindical, particularmente en Durango, pues se señala que supuestamente ocupó un puesto en la CATEM.

Sin embargo, el dirigente aclaró que la única información oficial sobre el caso es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La CATEM también emitió un comunicado para defender su integridad y proteger los derechos de sus agremiados.

Destacó que, en meses anteriores, denunció al Gobierno de Durango por supuestas campañas negras en su contra, relacionadas con los señalamientos sobre "El Limones".

Noticias relacionadas:

durango-seguridad.jpg
México

La UIF congela cuentas a Edgar “N”, “El Limones”

Este jueves se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Edgar "N", "El Limones", así como de personas vinculadas a su círculo cercano.

Esta acción forma parte de una serie de investigaciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, enfocadas en desmantelar la estructura criminal de Edgar.

El detenido es identificado por las autoridades como operador financiero, jefe de plaza y uno de los principales objetivos del grupo criminal "Los Cabrera".

Se presume que, a través de su actividad delictiva, "El Limones" presuntamente manejaba recursos provenientes de actividades ilícitas.

Borran página con imágenes de “El Limones” y Haces

Una página de Facebook que contenía imágenes de Haces Barba y Edgar "N" fue eliminada recientemente. La página en cuestión, que estaba vinculada a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, mostraba diversas fotos de los integrantes de esa organización en dicha entidad, incluyendo una de Haces Barba con "El Limones".

La imagen se encontraba en una publicación del 2023, en la que se agradecía a Pedro Haces por confiar en Edgar para asumir la Secretaría General de CATEM en Durango.

La página de Facebook y las imágenes, que inicialmente fueron publicadas por Latinus, ya no se encuentran disponibles.

Publicidad

Tags

Sindicatos Coahuila

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad