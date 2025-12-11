Pedro Haces rechaza relación con “El Limones”

El rechazo de Haces llega tras la creciente atención sobre los vínculos entre "El Limones" y la organización sindical, particularmente en Durango, pues se señala que supuestamente ocupó un puesto en la CATEM.

Sin embargo, el dirigente aclaró que la única información oficial sobre el caso es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro:



Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM.

La única información oficial es la emitida por la @SSPCMexico, y en ningún momento establece relación alguna con nuestra… pic.twitter.com/nu3AgwnL0h — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 10, 2025

La CATEM también emitió un comunicado para defender su integridad y proteger los derechos de sus agremiados.

Destacó que, en meses anteriores, denunció al Gobierno de Durango por supuestas campañas negras en su contra, relacionadas con los señalamientos sobre "El Limones".

Este jueves se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Edgar "N", "El Limones", así como de personas vinculadas a su círculo cercano.

Esta acción forma parte de una serie de investigaciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, enfocadas en desmantelar la estructura criminal de Edgar.

El detenido es identificado por las autoridades como operador financiero, jefe de plaza y uno de los principales objetivos del grupo criminal "Los Cabrera".

Se presume que, a través de su actividad delictiva, "El Limones" presuntamente manejaba recursos provenientes de actividades ilícitas.

Borran página con imágenes de “El Limones” y Haces

Una página de Facebook que contenía imágenes de Haces Barba y Edgar "N" fue eliminada recientemente. La página en cuestión, que estaba vinculada a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, mostraba diversas fotos de los integrantes de esa organización en dicha entidad, incluyendo una de Haces Barba con "El Limones".

La imagen se encontraba en una publicación del 2023, en la que se agradecía a Pedro Haces por confiar en Edgar para asumir la Secretaría General de CATEM en Durango.

La página de Facebook y las imágenes, que inicialmente fueron publicadas por Latinus, ya no se encuentran disponibles.