Edgar “N”, jefe de plaza y operador de un grupo delictivo, es detenido en Durango

Los cateos se realizaron en inmuebles de Durango y Coahuila, tras obtener pruebas que vinculaban a Edgar “N” con una célula delictiva dedicada a extorsiones y operaciones ilegales.

El detenido también fue identificado como operador financiero de un grupo criminal en la región.

La colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió identificar operaciones irregulares de Edgar “N”, relacionadas con fraude y lavado de dinero.

Durante los operativos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Sube extorsión

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó este martes 9 de diciembre que entre enero y noviembre de 2025 la extorsión subió 23% respecto al mismo periodo de 2024.

“En el caso de extorsión se presenta un incremento del 23.1%, sin embargo, en esta lámina lo que podemos ver es el comportamiento de las denuncias ante las fiscalías por el delito de extorsión y podemos ver el comportamiento que ha tenido este delito precisamente en los últimos 15 meses”, informó en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

En julio pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la estrategia nacional en contra de la extorsión, desde entonces, afirmó la Figueroa, las denuncias por este delito bajaron 20%.