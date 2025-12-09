Senadores de Morena se gastan millones de pesos en libros de AMLO

Cada senador recibió 260 libros, es decir, 17,420 en total. Se gastaron, en conjunto, más de 7 millones de pesos, pues cada ejemplar cuesta 448 pesos en librerías.

Fue después de que se difundieron fotos y videos de los libros que los senadores acordaron que cada uno pagará los 260 libros que les llegaron a sus oficinas, por lo que se los descontarán de su dieta. Eso significa que el Senado pagó por estos libros.

Cada senador de Morena deberá pagar 116,480 pesos por los 260 libros que recibieron.

Algunos senadores han comentado públicamente que estos libros los obsequiarán a los habitantes de los estados que representan.

“Los vamos a regalar en territorio, en Quintana Roo”, dijo el senador Eugenio Segura al ser cuestionado al respecto.

Hace una semana, López Obrador presentó su libro “Grandeza”, donde aborda temas como la creación, el universo, el racismo y las civilizaciones, pero la política está prácticamente ausente.

"Les comparto este video sobre mi libro 'Grandeza'. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón", dijo el expresidente sobre su texto.

Este libro de más de 600 páginas causó furor entre los lectores, pues los ejemplares se agotaron en Amazon México y en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, que finalizó el 7 de diciembre.