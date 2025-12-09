Estos videos hechos con IA sobre Claudia Sheinbaum son usados para hacer fraude; Adán Augusto pide a Google frenarlos

Cómo operan y cuáles son los videos fraudulentos

Un comunicado enviado al jefe de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de Google México describe el uso de videos con imagen alterada y voz digital de Claudia Sheinbaum. Según el documento, los clips ofrecen ingresos mensuales por 100,000 pesos, venta de acciones o asignaciones económicas que se presentan como beneficios disponibles para quienes “participen” en el esquema mostrado.

La operación plantea supuestos contratos digitales que se promocionan mediante anuncios pagados.

Por qué el Senado exige retirar los videos

Suplantación de identidad

Se utiliza la imagen de una autoridad constitucional y se presentan supuestos beneficios económicos como si fueran parte de un programa oficial.

Apariencia de legalidad

Los mensajes mencionan ganancias de origen incierto y presentan como oficial la oferta de pagos mensuales o compra de acciones.

Posible fraude

Las ofertas no están basadas en la verdad y buscan inducir a que usuarios entreguen recursos o datos personales.

Riesgo para la privacidad y el patrimonio

Estas prácticas pueden comprometer la identidad y los recursos económicos de quienes interactúan con ese contenido.

Además, el documento afirma que no se trata de libertad de expresión, sino de una campaña que busca cometer un ilícito a través de manipulación digital.

Por qué se señala la responsabilidad de plataformas digitales

El documento indica que el término “Patrocinado” implica que existe un beneficio económico derivado de la difusión del contenido, por lo que pide una explicación sobre las medidas implementadas para prevenir que la plataforma sea utilizada con ese fin.

Google responde a

Adán Augusto

En una solicitud de comentarios Google compartió a Expansión la respuesta enviada al senador. La compañía señala que ya tomó medidas sobre los videos y anuncios señalados en el documento presentado ante el Senado:

“Estimado Senador López Hernández,

Nos dirigimos a usted en referencia al comunicado publicado el día de hoy en la Gaceta del Senado LXVI/2PPO-228, para reiterar nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes aplicables en todas nuestras plataformas.

Google LLC toma medidas contra las cuentas que infrinjan las políticas de Google Ads y los Lineamientos de la Comunidad de YouTube. Este asunto se ha tratado con extrema seriedad y se han eliminado los anuncios infractores y suspendido las cuentas publicitarias en virtud de la política de Representación engañosa (entre otras) en relación con el asunto planteado en su declaración. Se continuará monitoreando activamente la situación con la mayor urgencia aplicando medidas firmes en caso de identificar más videos y anuncios que infrinjan dichas políticas”.

La empresa indica que mantiene vigilancia sobre el contenido relacionado con los videos identificados y que aplicará sanciones si detecta nuevos materiales que infrinjan sus normas.

Pemex ha desmentido las solicitudes de inversión

Petróleos Mexicanos también ha señalado en su sitio oficial que hay anuncios y perfiles falsos en redes sociales que invitan a invertir en la empresa prometiendo grandes ganancias, en algunos casos se manipula la identidad de varios funcionarios del gobierno federal a través de videos elaborados con ia. Por lo que aclara que los unicos canales por los que difunde información veridica son los siguientes:

Si sospechas de un sitio apócrifo o que ha compartido información fraudulenta, te recomendamos escribir a: vigilante@pemex.com