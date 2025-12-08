¿Cuántos libros ha escrito AMLO?

El político tabasqueño ha dicho que ahora que no es funcionario público utiliza las regalías que recibe por sus libros para vivir en su retiro, aunado a la pensión que recibe por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Es para poder vivir hacia adelante, porque voy a tener una pensión de ISSSTE que calculo va a ser de 25,000, 30,000 pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados”, respondió el presidente a la pregunta de si donaría ingresos por el libro "A la mitad del camino", que en ese entonces generó 3 millones de pesos por regalías .

Pocos ejemplares disponibles

El libro físico de "Grandeza" está agotado en Amazon México. “Estamos trabajando arduamente para volver a estar disponibles lo antes posible”, detalla la tienda a los usuarios.

"Grandeza” se coloca como el título más vendido en la categoría de Historia de México, y su otro libro “¡Gracias!" está en el lugar número 3, de Amazon.

En la página de la FIL Guadalajara se agotaron los ejemplares editados por Planeta. A través de redes sociales como Tik Tok, se compartieron videos de asistentes al encuentro cultural quienes adquirían el libro y mostrando los stand vacíos.

En el sitio de Ghandi sí está disponible por un precio de 448 pesos.

El escritor Jorge Volpi publicó este fin de semana su columna donde afirma que AMLO busca resaltarse a él mismo, y una muestra de ello es la portada en donde aparece al lado de una monumental cabeza olmeca. También recibió críticas por parte de la oposición como los diputados del PAN, Federico Döring, Raúl Torres Guerrero, e integrantes de la comunidad artística como Joaquín Cosío.

Consulta del libro de AMLO, "Grandeza" en la página de la FIL. (Foto: Captura de pantalla de la página de la FIL Guadalajara)

¿De qué trata el libro de AMLO?

AMLO afirmó que busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo .

"Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón", comentó recientemente el político tasbasqueño.

La “grandeza índigena” a la que hace referencia el exmandatario realiza un recorrido por la cultura Olmeca, Los Mayas, Los Zapotecas, los Teotihuacanos, así como el imperio Mexica. Sobre este último, el expresidente desmiente prácticas de canibalismo.

“Este es un mito inventado por los colonizadores y recreado, lamentablemente, por los frailes y cronistas de la Corona española. Más adelante veremos cómo en el sitio a Tenochtitlan, la gente deambulaba muerta de hambre, pero nadie se comía a nadie. Tiene razón el historiador Pedro Salmerón Sanginés al abrir un paréntesis en su libro La batalla por Tenochtitlan para preguntar: ‘Si los indígenas mesoamericanos, o los mexicas en particular, eran antropófagos, ¿cómo es que morían de hambre los sitiados de Tlatelolco?’”, cuestiona.

¿Cuántos libros ha escrito AMLO?

- Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986)

- 'Del esplendor a la sombra: La República restaurada (1988)

- Tabasco, víctima del fraude electoral (1990)

- Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995)

- Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo (1990)

- Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)

- Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)

- La mafia nos robó la Presidencia (2007)

- La gran tentación: el petróleo de México (2008)

- La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)

- No decir adiós a la esperanza (2012)

- Neoporfirismo hoy como ayer (2014)

- El poder en el trópico (2015)

- Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido? (2016)+

- 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, (2017)

- Oye, Trump (2017)

- A la mitad del camino (2021)

- ¡Gracias! (2024)