México

Alumnos con estas iniciales reciben la beca Rita Cetina del 8 al 12 de diciembre

Los estudiantes de educación secundaria reciben el apoyo económico durante la segunda semana de diciembre con base al calendario establecido.
lun 08 diciembre 2025 11:35 AM
Calendario de pagos de la beca Rita Cetina: qué estudiantes reciben el depósito del 8 al 12 de diciembre
Los alumnos de educación secundaria reciben el apoyo económico en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Foto: bancodelbienestar)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer el calendario de pagos de la beca Rita Cetina, para alumnos de continuidad, es decir, aquellos que durante el año ya recibieron los depósitos correspondientes y ya cuenta con la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben el pago del 8 al 12 de diciembre?

Los beneficiarios cuya letra inicial del primer apellido inicie con las siguientes letras:

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

El calendario no establece una dispersión del dinero para el viernes 12 de diciembre, éstos se reactivarán el lunes 15.

Este último depósito del año corresponde al bimestre noviembre-diciembre y está destinado 1,900 pesos para cada alumnos, más 700 pesos si hay algún alumno extra en el mismo grado escolar de secundaria.

El pago se puede consultar a través de la App Banco del Bienestar Móvil en donde también se visualizan los movimientos de la tarjeta del Banco del Bienestar. También, se puede llamara a la línea telefónica del Banco del Bienestar: 800 900 2000 marca 1 e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento para consultar tu saldo.

calendario-pagos-becas-bienestar
El calendario de pagos se realizará durante la primera quincena de diciembre. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube de Gobierno de México)

Respecto a la cobertura, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que durante el ciclo escolar 2024–2025, la Beca Universal Rita Cetina, tuvo un incremento en el número de beneficiarios, al pasar de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, lo que representa un aumento del 68.7%.

“Con estos apoyos se favorece la inclusión educativa y asegura que prácticamente la totalidad de las y los estudiantes concluyan este nivel sin interrupciones”, detalló la SEP en un comunicado.

La dependencia federal recordó que en 2026, la beca se ampliará a estudiantes de nivel primaria con el objetivo de apoyar a más de 21 millones de estudiantes.

