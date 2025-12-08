Ernestina Godoy 'hereda' una FGR con retos presupuestales y en procuración de justicia

De acuerdo con el INEGI, de los 33.5 millones de delitos cometidos en 2024, solo 0.8% tuvo una resolución favorable en el Ministerio Público, es decir, la cifra fue impunidad fue de 99.2%.

Al comparecer ante el Senado, la hasta hace unos días consejera de la Presidencia prometió que no habría impunidad ni se fabricarán culpables. “No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no cabe ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”, sostuvo.

Ernestina Godoy fue electa como fiscal general de la República. (Foto: Yared de la Rosa/Cuartoscuro.)

Justicia con menos presupuesto

La FGR que dejó Alejandro Gertz Manero representará un riesgo para Ernestina Godoy, no solo por la carga de trabajo que hay, también por falta de recursos económicos y personal especializado.

“Persistirá la falta de recursos, la insuficiencia de elementos de la Policía Federal Ministerial y las políticas que, en lugar de aumentar este personal y profesionalizarlo, tienden hacia reducirlo y con ello a minar las capacidades de la Fiscalía”, expone el abogado penalista Gabriel Regino.

En la pasada discusión presupuestal, la FGR solicitó un presupuesto para 2026 de 21,059 millones de pesos, pero se le autorizaron 20,240 millones de pesos, es decir 819 millones de pesos menos, sin que los diputados o el dictamen sujeto a votación justificara los motivos.

De acuerdo a la planeación presupuestal de la FGR, uno de sus principales rubros de gasto es la Policía Federal Ministerial, que –de acuerdo al Censo Nacional de procuración de Justicia Federal y Estatal– suma 20,214 elementos.

Para Gabriel Regino, un verdadero cambio comenzaría con la convocatoria para formar más personal profesional, pues esta es una tarea exclusiva de la FGR y que no le compete ni a los jueces ni a la Corte.

“Quienes hacen la investigación pues son precisamente agentes policiales de la FGR que lamentablemente han sido reducidos paulatinamente por decisiones erróneas de muchas administraciones”, señala.

Ángel Briones, experto en Derecho y profesor de la Universidad Intercontinental, explica que ante la complejidad que representa la procuración de justicia y la carga laboral que tiene, se requiere que a los cargos clave lleguen personas preparadas y con experiencia.

“La Fiscalía General de la República tiene una estructura demasiado amplia y compleja. Se tienen que valorar muchos perfiles para que vengan a sumar, ese es el principal reto, revisar el perfil de posiciones que son estratégicas, relevantes, de mucho poder. Se requieren perfiles de gente capacitada, gente capaz de transformar la fiscalía”, indica.

Susana Camacho, abogada y coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, explica que lo que se busca en la procuración de justicia es que se base en pruebas y se profesionalice a todo el personal para que tuviera las capacidades suficientes para armar bien casos.

No obstante señala que Gertz presentó su propia Ley Orgánica de la FGR y una de las cosas que se modificaron fue el servicio profesional de carrera para que los fiscales tuvieran las condiciones laborales suficientes y para realizar su trabajo sin necesidad de estar dependiendo de las órdenes del fiscal en turno.

Por su parte, Cristina Reyes, investigadora de la organización México Unido Contra la Corrupción (MUCD), señala que para poder de verdad arreglar el sistema de justicia, lo primero que se tiene que arreglar son las fiscalías, que son las que se dedican a investigar delitos y que es donde está el cuello de botella para muchas personas que son víctimas del delito.

Tras la salida de Gertz Mandero, funcionarios cercanos a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron elegidos para controlar áreas clave en la Fiscalía General de la República.

Se trata de César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y Héctor Elizalde Mora quien quedó al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Ambos funcionarios formaron parte también del equipo de trabajo de Godoy durante su tiempo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.