El PAN ofrece a ciudadanos buscar candidatura a través de su aplicación

Sin embargo, se aclara que el proceso de selección de candidaturas iniciará como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se señala que en los procesos electorales federales donde se renueve solamente la Cámara de Diputados, como pasará este 2027, las precampañas iniciarán la primera semana de enero de la elección.

Foto: Captura de pantalla.

Dentro de esta app también los ciudadano se pueden afiliar, para ello les piden imágenes de la credencial de elector por las dos caras.

Foto: Captura de pantalla.

“Quiero decirte que estamos listos para defender a México. Te doy la bienvenida a uniPAN, la plataforma de capacitación en línea del PAN. Queremos iniciar una nueva etapa donde Acción Nacional se abre por completo a la ciudadanía que quiere conocer nuestra historia y sobre todo nuestras causas”, dice Jorge Romero, presidente del PAN, para dar la bienvenida a cursos y talleres del partido.

Los cursos que se dan son “Taller de Introducción al PAN”, “Humanismo político”, “Nuestra Historia”, “Formación de estructuras”, entre otros.

El pasado 29 de noviembre, el PAN modificó sus estatutos para abrir sus candidaturas a la ciudadanía en general y facilitar el registro de aquellos que quieran militar en este partido político. Ello porque en los últimos seis años, perdió 26% de su militancia.

El PAN apenas cumple con la norma vigente que establece que los partidos políticos deben mantener un número mínimo de personas militantes no menor a 0.26% del Padrón Electoral utilizado en las elección federal inmediata anterior. Es decir, apenas está por encima del mínimo con 21,635 militantes.

Dentro de los cambios a estos documentos se establecen dos tipos de militantes: uno adherente y otro activo, y va a depender de las actividades que haga cada uno.

También en las modificaciones está la apertura de sus candidaturas para la ciudadanía en general; es decir, no solo sus militantes tendrán oportunidad de buscar contender por este partido, sino cualquiera que lo desee, pero deberá seguir el proceso que se estipula.

"Si aspiras a una candidatura, levanta la mano, decídete, anímate, no podemos perder el tiempo, regístrate y entre más hombres y mujeres haya en las calles mejor le irá a Acción Nacional (...) Aspiramos a sacar a Morena del gobierno", dijo en un evento Jorge Romero.