Morenistas alistan evento en el Zócalo para conmemorar siete años de ''4T''

A unos días de que se cumplan siete años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación al gobierno federal, Morena convocó a una nueva movilización en el Zócalo de la Ciudad de México.
La movilización será este sábado 6 de diciembre, al rededor de las 10:00 horas, y busca conmemorar el periodo de la Cuarta Transformación al poder que inició el 1 de diciembre de 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y que continuó con el gobierno de Claudia Sheinbaum desde octubre de 2024.
Este jueves, la presidenta Sheinbaum difundió un mensaje para llamar a la ciudadanía a asistir al evento.
Desde el mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el movimiento ha enfrentado en el último mes una “andanada de campañas” y “calumnias” por parte de sus opositores, quienes dijo, ''rechazan la permanencia de un proyecto que mantiene cercanía con la población''.
“Somos un movimiento que está en el poder y que nunca se ha separado del pueblo, porque gobierno y pueblo somos lo mismo”, afirmó.
Añadió que dedicará “conocimiento, alma y vida” al bienestar del país, y subrayó que la 4T sigue siendo un movimiento pacífico en el que “el arma más poderosa es el voto popular”.
En su mensaje, la mandataria federal también lanzó críticas a quienes “claman por una intervención externa” o “convocan a la violencia”, asegurando que no han podido debilitar al proyecto porque “llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México”.
La presidenta recalcó que la movilización será este 6 de diciembre, en lo que consideró será una celebración histórica.
“Estamos cerrando 2025 con siete años de transformación… los invito a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades”, dijo.
“Nos vemos este 6 de diciembre en el Zócalo para celebrar siete años de transformación”, agregó.
La convocatoria a partir en esta movilización también fue compartida por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien llamó a los capitalinos al mitin que se realizará este sábado para conmemorar los siete años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación.
En su mensaje, Brugada resaltó que Morena llegó a gobernar al país "sin romper un solo vidrio, sin violencia y con el ejercicio democrático, un gran voto masivo por la Cuarta Transformación", por lo que dijo hay mucho que festejar.
Este sábado 6 de diciembre hay mucho que celebrar, tenemos un compromiso con nuestra presidenta @Claudiashein y con la Nación. Sigo activa y lista para seguir construyendo el segundo piso de la transformación en la capital. ¡Les esperamos!
La convocatoria de Morena ocurre después de semanas de protestas encabezadas por la Generación Z, que protagonizó marchas en distintas ciudades del país para expresar inconformidad con decisiones del gobierno federal, exigir transparencia y reclamar un alto a la violencia.