Morenistas alistan evento en el Zócalo para conmemorar siete años de ''4T''

Este jueves, la presidenta Sheinbaum difundió un mensaje para llamar a la ciudadanía a asistir al evento.

Desde el mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el movimiento ha enfrentado en el último mes una “andanada de campañas” y “calumnias” por parte de sus opositores, quienes dijo, ''rechazan la permanencia de un proyecto que mantiene cercanía con la población''.

“Somos un movimiento que está en el poder y que nunca se ha separado del pueblo, porque gobierno y pueblo somos lo mismo”, afirmó.

Añadió que dedicará “conocimiento, alma y vida” al bienestar del país, y subrayó que la 4T sigue siendo un movimiento pacífico en el que “el arma más poderosa es el voto popular”.

En su mensaje, la mandataria federal también lanzó críticas a quienes “claman por una intervención externa” o “convocan a la violencia”, asegurando que no han podido debilitar al proyecto porque “llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México”.

La presidenta recalcó que la movilización será este 6 de diciembre, en lo que consideró será una celebración histórica.

“Estamos cerrando 2025 con siete años de transformación… los invito a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades”, dijo.

“Nos vemos este 6 de diciembre en el Zócalo para celebrar siete años de transformación”, agregó.

La convocatoria a partir en esta movilización también fue compartida por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien llamó a los capitalinos al mitin que se realizará este sábado para conmemorar los siete años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación.

En su mensaje, Brugada resaltó que Morena llegó a gobernar al país "sin romper un solo vidrio, sin violencia y con el ejercicio democrático, un gran voto masivo por la Cuarta Transformación", por lo que dijo hay mucho que festejar.

Este sábado 6 de diciembre hay mucho que celebrar, tenemos un compromiso con nuestra presidenta @Claudiashein y con la Nación.

Sigo activa y lista para seguir construyendo el segundo piso de la transformación en la capital.

¡Les esperamos! pic.twitter.com/z2RQSfElzA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 4, 2025

En este evento se prevé también la participación de dirigentes nacionales de Morena, legisladores, gobernadores afines y simpatizantes que llegarán desde distintos puntos del país.