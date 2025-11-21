Jueza alista decisión sobre liberación anticipada de Javier Duarte

Este jueves 21 de noviembre se espera que la jueza federal Ángela Zamorano Herrera decida si Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, accede a la libertad anticipada, tras un proceso que se ha extendido por varias semanas y que comenzó formalmente a inicios de noviembre de 2025, cuando la defensa del exmandatario ingresó dicha petición.
Desde que presentó la petición, se han llevado a cabo tres audiencias clave, todas aplazadas por nuevos alegatos y pruebas presentadas principalmente por la Fiscalía General de la República (FGR).