Jueza alista decisión sobre liberación anticipada de Javier Duarte

La primera audiencia se llevó a cabo el 6 de noviembre, donde se analizó la admisibilidad de la solicitud. En esa sesión, la FGR presentó las primeras oposiciones y pidió tiempo para incorporar testigos y nuevas evidencias. La jueza accedió y pospuso la resolución.

Luego, en la segunda audiencia que se llevó a cabo el 11 de noviembre, la FGR presentó a un grupo de funcionarios y exfuncionarios como testigos para argumentar que Duarte no debía recibir el beneficio.

En tanto que la defensa también presentó pruebas de que Duarte había cumplido con los requisitos de conducta y participación en programas penitenciarios.

La jueza decidió aplazar la decisión para revisar los elementos.

Mientras que este miércoles 19 de noviembre dio inicio la tercera audiencia, en la que la Fiscalía integró más testimonios en contra de Duarte, señalando supuestos privilegios en la cárcel y procesos abiertos en Veracruz, mientras que su defensa insistió en que dichos señalamientos ya habían sido desestimados.