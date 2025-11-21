Publicidad

México

Jueza alista decisión sobre liberación anticipada de Javier Duarte

La decisión sobre si concede o no la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz está en manos de la jueza federal Ángela Zamorano Herrera.
vie 21 noviembre 2025 04:48 PM
Javier Duarte
Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en septiembre de 2018 y recibió una condena de nueve años de cárcel. (Cuartoscuro )

Este jueves 21 de noviembre se espera que la jueza federal Ángela Zamorano Herrera decida si Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, accede a la libertad anticipada, tras un proceso que se ha extendido por varias semanas y que comenzó formalmente a inicios de noviembre de 2025, cuando la defensa del exmandatario ingresó dicha petición.

Desde que presentó la petición, se han llevado a cabo tres audiencias clave, todas aplazadas por nuevos alegatos y pruebas presentadas principalmente por la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera audiencia se llevó a cabo el 6 de noviembre, donde se analizó la admisibilidad de la solicitud. En esa sesión, la FGR presentó las primeras oposiciones y pidió tiempo para incorporar testigos y nuevas evidencias. La jueza accedió y pospuso la resolución.

Luego, en la segunda audiencia que se llevó a cabo el 11 de noviembre, la FGR presentó a un grupo de funcionarios y exfuncionarios como testigos para argumentar que Duarte no debía recibir el beneficio.

En tanto que la defensa también presentó pruebas de que Duarte había cumplido con los requisitos de conducta y participación en programas penitenciarios.

La jueza decidió aplazar la decisión para revisar los elementos.

Mientras que este miércoles 19 de noviembre dio inicio la tercera audiencia, en la que la Fiscalía integró más testimonios en contra de Duarte, señalando supuestos privilegios en la cárcel y procesos abiertos en Veracruz, mientras que su defensa insistió en que dichos señalamientos ya habían sido desestimados.

Tras el intercambio de argumentos, la jueza Zamorano Herrera volvió a diferir el fallo hasta este viernes 21 de noviembre, fecha en la que se espera que finalmente se conozca la resolución.

Duarte, quien cumple desde 2018 una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, solicitó ante el Poder Judicial el beneficio de la preliberación, bajo el argumento de que ya cumplió más del 95 % de su condena, ha mantenido buena conducta y ha participado en actividades de reinserción social.

