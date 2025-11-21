Enrique Alfaro cumple su sueño, se aleja de la política y ficha con el Real Valladolid en España

En su etapa como mandatario, Alfaro adelantó su decisión de alejarse de la vida política tras romper con Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó al poder, para enfocarse en su otra gran pasión: el futbol.

Lo que al inicio fue visto por muchos como una ocurrencia, hoy se ha materializado. Tras completar su formación como entrenador, ahora formará parte del cuerpo técnico de un equipo profesional en España.

¿Qué hará Enrique Alfaro en el Real Valladolid?

Enrique Alfaro se integrará como auxiliar técnico del primer equipo del Real Valladolid, actualmente en LaLiga Hypermotion, donde continuará su proceso de formación ya dentro de una estructura profesional.

El exgobernador ha explicado que su llegada al club forma parte de un proyecto personal de reinvención, luego de cerrar su etapa en la política y dedicarse de lleno al futbol, disciplina que define como su “gran pasión”.

Antes de incorporarse al equipo español, Alfaro se formó como entrenador en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), realizó prácticas en fuerzas básicas de Chivas y posteriormente cursó un Máster en Dirección de Futbol en la universidad del Real Madrid.

En el Valladolid ha asegurado que no solo buscará aprender, sino también aportar al desarrollo institucional y deportivo del club, al que considera una institución histórica del futbol español.

Guillermo Almada será el jefe de Enrique Alfaro

Alfaro llegará al Real Valladolid como auxiliar técnico bajo las órdenes de Guillermo Almada, entrenador uruguayo con amplia experiencia en el futbol mexicano y títulos con Pachuca.

Almada dirigió a los Tuzos entre 2021 y 2025. En ese periodo consiguió el campeonato del Apertura 2022 y la Concacaf Champions Cup 2024, lo que le dio al club el pase al Mundial de Clubes de la FIFA 2025. En mayo de ese año renunció a Pachuca por diferencias con la directiva.

El 8 de julio de 2025 fue oficializado como director técnico del Real Valladolid, equipo de la Segunda División de España, donde ahora encabezará el proyecto deportivo del que Enrique Alfaro formará parte.

Exgobernador quiere ser entrenador de Chivas

Enrique Alfaro concluyó su etapa como gobernador de Jalisco el 5 de diciembre y dejó claro que su siguiente objetivo está lejos de la política: construir una carrera en el futbol con la mira puesta en las Chivas.

Durante su último día en el cargo acudió al Estadio Akron junto a Amaury Vergara, presidente del Club Guadalajara, y publicó en sus redes:

“Qué mejor manera de cerrar mi último día como Gobernador que visitando la casa del Rebaño… Algún día”.

Además, ha sido directo sobre su aspiración: “Yo quiero ser entrenador de las Chivas, se los vuelvo a decir, ese es mi sueño”, declaró en una de sus últimas entrevistas como gobernador.

Su plan, dijo, implica seguir preparándose en Europa: “Voy a estar en Madrid estudiando. Ahí estaremos a la orden”.