"Tengo la experiencia para ser magistrado y servir a mi patria chica, a Zacatecas"

Con esa experiencia en cuenta, además de su trayectoria académica, dice que busca "servir a su patria chica" y ser magistrado electoral, un puesto que no entra en la elección judicial y que mantiene su proceso de selección en el Senado.

Campos cuenta con una maestría en Derecho Electoral. Es actualmente director jurídico de la Secretaría del Zacatecano Migrante, y antes fue jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas; además fue director de Estudios Legislativos y Consultoría Legal de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado.

A esto se suma su experiencia como litigante y como candidato también en la primera elección judicial y probar las condiciones en las que se compite.

Perfeccionar las reglas rumbo a 2027

El candidato a magistrado considera que se deben perfeccionar las normas rumbo a las elecciones judiciales de 2027 no solamente en aras de garantizar la paridad, sino también la equidad. Por ejemplo, podrían predefinirse los espacios que por acción afirmativa corresponderán a juzgadoras desde el principio.

“Si previo pudiéramos delimitar qué espacios serán exclusivamente para mujeres para seguir en este progreso y evolución de las acciones afirmativas y no desgastar innecesariamente a la gente, creo que sería importante ir previendo con tiempo estos temas'', dice.

Si bien reconoce que tuvo la posibilidad para contender por un puesto la obtuvo porque la Reforma Judicial estableció que para ser juzgador ya no era indispensable la carrera judicial, considera que también se pueden revisar las condiciones en las que los abogados compiten.

“No estamos preparados para hacer campaña. Los abogados nos dedicamos más bien al estudio del derecho, a defender incluso muchas veces a candidatos cuando nos hemos dedicado al derecho electoral, pero no es lo mismo estar enfrente ya de una cámara. Además estábamos muy limitados, no tuvimos la oportunidad de contratar medios de comunicación, incluso podíamos utilizar las redes sociales, pero sin ningún pago'', dice.

Señala que no tenía ninguna experiencia para hacer una campaña política, pues en su tiempo como litigante solo se ocupó en diseñar estrategias jurídica para obtener resoluciones favorables a las personas que defendía, pero aún así hizo campaña en los 58 municipios de Zacatecas con recursos propios.

“Creemos que es lo que se tiene que revisar. Ahora que viene la reforma, ojalá se tomen en cuenta estas partes. Como candidatos estuvimos limitados porque nosotros no teníamos ningún partido político que nos apoyara, nosotros éramos con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, sin nadie que te apoyara más que tus conocidos y tus propias redes”, dice.

En las elecciones judiciales de junio de este año, en las urnas se eligió a los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal; 15 magistraturas de las Salas Regionales; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de circuito, y 386 jueces de distrito, además de 4,361 cargos a nivel local en 19 estados.