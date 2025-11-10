Operador del CJNG y cuatro policías son detenidos en Tabasco

"En seguimiento a los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025 en el Municipio de Macuspana, donde hubo una agresión a mujeres por parte de sujetos armados, se desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar el paradero de los agresores, entre ellos Jorge Armando, señalado como jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la zona", se detalla en el comunicado conjunto.

Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Jalapa. Además, se aseguraron 17 armas de fuego, 200 dosis de droga y más de 1,600 cartuchos útiles.

El operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal.

“En el lugar se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video”, detalla el comunicado.

La madrugada del domingo pasado se registró una agresión en contra de dos mujeres por parte de sujetos armados, quienes abrieron fuego en contra de ellas.