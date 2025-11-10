Grupo Salinas anticipa que la Corte resolverá en su contra por deuda fiscal

De acuerdo con lo planteado en los proyectos, dichos recursos y amparos no plantean temas novedosos o de interés excepcional sobre la constitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Después de que la Suprema Corte deseche los recursos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá ejecutar el cobro de las deudas millonarias que tiene Salinas Pliego.

A mediados de octubre, el empresario propuso a la Procuraduría Fiscal de la Federación llevar a cabo una nueva negociación para que quedaran saldados los adeudos que tiene. La autoridad respondió que se trababa de una forma de dilatar el litigio.

Grupo Salinas planteó que producto de la Reforma Judicial -con la que se renovó la Corte-, las autoridades federales lograrán ''destruir la democracia y el Estado de Derecho''.

En los próximos días se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México.



Como habíamos advertido, la justicia en el país ya solo responde a presiones políticas, con ministros de la @SCJN totalmente doblegados al poder político.



Reiteramos… pic.twitter.com/CahCjxMVTl — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 9, 2025

''Tenemos una Suprema Corte que, además de ilegítima, está integrada por un grupo de ministros doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el Poder Ejecutivo'', agregó.

''En los próximos días se confirmará esta perversión del sistema de justicia en nuestro país, dado que los ministros de la Corte darán cuenta de algunos asuntos de nuestras empresas y lo harán en línea con este nuevo estilo'', explicó.

En medio de los litigios por el pago de impuestos y los intercambios con el Gobierno federal, Ricardo Salinas ha dejado abierta la posibilidad de buscar una candidatura por la Presidencia de México en el futuro cercano.

En eventos masivos, el empresario también ha llamado a ciudadanos, periodistas, académicos y analistas a formar un movimiento opositor ''Anticorrupción y Anticrimen''.

Cuestionada el 5 de septiembre en la conferencia mañanera de Palacio Nacional sobre las eventuales aspiraciones políticas de Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que primero el empresario debe pagar sus impuestos.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las empresas de Ricardo Salinas Pliego adeudan 74,000 millones de pesos.

El empresario ha asegurado que llegó dos veces a acuerdos para pagar ''montos juntos'' durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, estos no rindieron frutos.

En sus redes sociales, Salinas Pliego ha subido el tono de sus críticas a las políticas de Claudia Sheinbaum, pues asegura que el Gobierno federal intenta ''extorsionarlo''.