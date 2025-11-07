México recibe a Macron: foco en comercio y devolución de manuscritos indígenas

La mandataria, en el poder desde octubre de 2024, es reconocida a nivel internacional por su hábil manejo de las relaciones con el imprevisible Donald Trump.

"La visita también tiene como objetivo profundizar nuestros lazos económicos con México", agregó un asesor de Macron, quien viaja acompañado por una delegación de empresarios franceses.

"Será la ocasión para anunciar una aceleración de nuestra cooperación en todos los ámbitos: económico, universitario, científico, cultural, pero también en materia de medio ambiente, salud y seguridad", declaró el jefe de la diplomacia francesa Jean-Noël Barrot.

La última visita a México de un presidente francés, el socialista François Hollande, fue en 2014.

Macron será recibido por Sheinbaum en el Palacio Nacional, donde ambos mandatarios se reunirán a solas antes de integrar en el encuentro a dirigentes de empresas francesas y mexicanas.

México es el primer país latinoamericano inversor en Francia, mientras que la nación europea ocupa el puesto número 11 entre los inversionistas extranjeros en tierras mexicanas.