Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, es hallado con vida

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

El domingo pasado, la Fiscalía informó que el alcalde fue visto por última vez en Ciudad Hidalgo. Correa Gómez, de 41 años, vestía camisa a cuadros azul, chaleco gris y un sombrero beige.

"Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, advertía la ficha de búsqueda.

“El día 02 de noviembre del año 2025, aproximadamente a las 02:00 horas, ALEJANDRO fue visto por última vez en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, Michoacán; desconociendo desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito”, se informa en la ficha.

El martes pasado, la dependencia informó que las prendas y el vehículo del exfuncionario fueron hallados en el hotel donde se hospedaba.

Alejandro Correa fue presidente municipal de Zinapécuaro de 2018 a 2021. En 2024, buscó una diputación federal por Morena.

La desaparición del exalcalde de Zinapécuaro ocurrió tras el ataque y asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El homicidio de Manzo provocó que cientos de manifestantes salieran a las calles del centro de Morelia e irrumpieran en el Palacio de Gobierno de Michoacán para protestar por el asesinato del alcalde.

Incluso, escuelas públicas y privadas de Uruapan decidieron suspender clases el lunes en protesta.

Este 3 de noviembre, alrededor de 2,000 estudiantes de la Universidad Lázaro Cárdenas marcharon por las principales calles de Uruapan para exigir justicia y paz.