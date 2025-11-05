Generación Z convoca a marcha en México con banderas de One Piece contra la violencia; esto es lo que se sabe

De acuerdo con publicaciones en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), el punto de encuentro en la capital será el Ángel de la Independencia, desde donde los manifestantes planean avanzar hacia la plancha del Zócalo capitalino.

Las consignas centrales giran en torno a la demanda de un México más justo, seguro y libre de corrupción, con llamados a una mayor transparencia gubernamental, un alto a la violencia, el fin de la impunidad y mejores oportunidades para los jóvenes.

Uno de los símbolos que llaman la atención es la bandera del anime One Piece –una calavera con sombrero de paja– que algunos asistentes adoptaron como emblema del movimiento.

Este distintivo, que es vinculado con rebeldía, libertad y resistencia, coincide también con la indignación que generó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fundador del llamado "Movimiento del Sombrero", crimen que detonó expresiones de protesta en calles y redes sociales.

Figuras públicas como el actor Joaquín Cosío expresaron ya su apoyo a esta movilización.

Hay que marchar el 15 de noviembre. Atentos para asistir en memoria y en protesta por el crimen de Carlos Manzo y en repudio a la cuestionable política contra la violencia del gobierno federal @Claudiashein — Joaquin Cosio (@cosio_joaquin) November 4, 2025

¿Quiénes convocan?

La movilización es atribuida al colectivo Generación Z México, aunque el propio grupo que se hace llamar de esta manera aclaró que ya que no es el organizador oficial de la marcha del 15 de noviembre, por lo que en contraparte lanzó una convocatoria marchar en contra de la inseguridad el próximo 8 de noviembre, movilización que se concentrará a partir de las 10:00 am en el Ángel de la Independecia, según los reportes.

Iván Rejón, administrador del servidor del colectivo, aseguró el lunes pasado que esta será la “primera manifestación oficial” del movimiento, luego de denunciar una presunta cooptación de la marcha del 15 de novimebre por parte de grupos ajenos.

“No somos de derecha ni de izquierda y mucho menos de partidos políticos. Ya hay intereses de la derecha intentando intervenir en la marcha; se colgaron de algo real y genuino. Como no lograron conectar con nosotros, ahora intentan aprovechar el movimiento”, señaló.

De acuerdo con distintas publicaciones, se espera que las movilizaciones de la Generación Z también se repliquen en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida, donde colectivos juveniles lanzaron sus propias convocatorias.

En varios casos, los mensajes incluyen imágenes generadas con inteligencia artificial y etiquetas encriptadas como #SomosZ o #MéxicoDespierta.