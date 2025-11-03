¿Cuándo pagan la pensión del Bienestar y qué letra toca hoy? Fecha del último pago de 2025 para adultos mayores

Publicidad

¿Cuándo pagan la pensión del Bienestar y qué letra toca hoy? Fecha del último pago de 2025

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de la última dispersión del año para beneficiarios de la Pensión del Bienestar.
lun 03 noviembre 2025 01:29 PM
Una de las beneficiarias de la Pensión Bienestar, cuya última dispersión de 2025 se realizará en noviembre. (Foto: @A_MontielR )

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de las dispersiones de la Pensión del Bienestar correspondiente al último bimestre de 2025 y cuyas dispersiones comienzan este lunes 3 de noviembre.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar?

El calendario de pagos para adultos mayores se basa en la letra del primer apellido, por lo que queda de la siguiente manera:

  • Lunes 3 de noviembre: A
  • Martes 4 de noviembre: B
  • Miércoles 5: C
  • Jueves 6: C
  • Viernes 7 de noviembre: D, E, F y beneficiarios de Sembrando Vida
  • Lunes 10: G
  • Martes 11: G
  • Miércoles 12: H, I, J, K
  • Jueves 13: L
  • Viernes 14: M
  • Martes 18: M
  • Miércoles 19: N, Ñ, O
  • Jueves 20: P, Q
  • Viernes 21: R
  • Lunes 24: R
  • Martes 25: S
  • Miércoles 26: T, U, V
  • Jueves 27: W, X, Y, Z
calendario-pension-bienestar-noviembre-2025.jpg
El calendario oficial se dio a conocer en las redes sociales de la funcionaria federal. (Foto: Facebook Ariadna Montiel Reyes )

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,200 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

La funcionaria federal recordó que los depósitos se realizan de forma directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, y que la dispersión del dinero corresponde a noviembre y diciembre, lo que representa el último del año 2025

