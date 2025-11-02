Iglesia pide nuevas rutas para la educación en México tras agresiones en escuelas

La iglesia destacó que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reporta un aumento del bullying de 205% en los últimos años, lo que “pone en evidencia la creciente violencia en las aulas”.

El Papa León XIV, apuntó la iglesia, añadió nuevas prioridades al Pacto Educativo Global, el cual fue propuesto por el Papa Francisco para crear un ambiente educativo más seguro y humanizado para los jóvenes.

En primer lugar, se hace un llamado a fortalecer la vida interior de los estudiantes, pues hay un “hiperestímulo digital y agitación emocional”. En este sentido, considera que es importante abrir espacios para la reflexión, el silencio y el discernimiento.

"Los jóvenes necesitan tiempo para preguntarse quiénes son y para qué viven, no solo más información", destacó pontífice.

Además, subraya la necesidad de una alfabetización digital “más humana”, que ponga al individuo antes que el algoritmo.

La Iglesia destaca la urgencia de promover una paz desarmada y desarmante en las escuelas, pues advierte un creciente índice de violencia escolar.

Por ello, pide educar en la reconciliación, la empatía y el respeto, con el “fin de reducir los actos de agresión y crear espacios más seguros para el desarrollo integral de los estudiantes”.

La Iglesia busca ofrecer una nueva “brújula educativa” para transformar las aulas mexicanas, haciéndolas “más humanas, inclusivas y pacíficas”.