Mujeres protestan en el Fondo de Cultura contra dichos de Paco Ignacio Taibo II

Durante la protesta, las manifestantes leyeron textos de escritoras como Cristina Rivera Garza, Amparo Dávila, Fernanda Melchor, Guadalupe Nettel y María Baranda, entre otras, como una forma de reivindicar su voz y talento.

Las asistentes, algunas vestidas con camisetas moradas con la frase “Yo, la peor de todas” —en alusión a Sor Juana Inés de la Cruz—, realizaron un pase de lista simbólico de mujeres destacadas en la literatura mexicana, coreando después de cada nombre la palabra “¡Horrible!”, en ironía a los dichos del funcionario.

“Nahui Ollin / ¡Horrible! / Marcela Turatti / ¡Horrible! / Gabriela Damián Miravete / ¡Horrible! / Lydia Cacho / ¡Horrible!”, gritaban al unísono, entre canciones feministas como Nadie te preguntó, de Sol Pereyra.

La protesta surgió luego de que Taibo II, durante la presentación de la colección “25 para el 25” en Palacio Nacional el pasado jueves, descalificó la idea de distribuir libros escritos por mujeres bajo un criterio de paridad en las bibliotecas comunitarias del país.

“Un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, mano”, dijo el escritor ante la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respondió que también se preparía una colección dedicada exclusivamente a autoras.