La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR solicitó, en su momento, a Interpol que se emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente.

La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición Álvarez Puga.

De acuerdo con la Fiscalía General, desde el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación de Álvarez Puga.

En respuesta, sus abogados recurrieron a la orden de deportación, sobre la cual se pronunciará una autoridad judicial de Estados Unidos el próximo miércoles 12 de noviembre.

Víctor Manuel se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida.

¿Quién es Álvarez Puga?

Víctor Manuel Álvarez Puga, junto con su hermano, fundó el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma de consultoría jurídica con presencia en México, Estados Unidos, Europa y Centroamérica, especializada en materia civil, jurídica y mercantil.

Ha sido señalado por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizadas para simular contratos y desviar recursos públicos del sistema penitenciario federal, con un monto aproximado de 3 mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo identifica como uno de los principales responsables de esta presunta organización, junto con su esposa.

El empresario fue detenido en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), debido a que no contaba con visa de trabajo, de turista ni con ningún otro documento que avale su estancia legal.