El acta de nacimiento es uno de los documentos más solicitados al momento de realizar trámites, por lo que es indispensable verificar que los datos son correctos y así evitar problemas. Actualmente ya se puede consultar en línea e imprimir desde casa o algún internet; y aunque sí se pueden realizar algunos ajustes vía remota, otros sí necesitan que sea presencial. Te detallamos los casos.
¿Tu acta de nacimiento tiene errores o no está actualizada? Así puedes corregir tus datos en línea
El gobierno Federal recuerda que a partir del 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizarán en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil, al cual se puede acceder desde este enlace, en donde se podrá verificar que esté digitalizada.
En la página, da clic en actas digitales.
Después, coloca el número del identificador electrónico que se ubica en la parte superior derecha del documento. Captura unas códigos captcha para verificar si ya está en línea.
En caso de no encontrarla, la Dirección General del Registro Civil del Estado de México explica que se debe mandar un correo a la oficialía respectiva en la que fue registrada la persona.
1.- Consulte la dirección del correo electrónico de la oficialía que le corresponde.
2.- En el asunto del correo anotar “Solicitud de incorporación de acta”.
3.- De preferencia anexar al correo en formato PDF o JPG una imagen legible del acta solicitada.
4.- En la primera línea del contenido del correo escribir el tipo de acta solicitada, que en este caso es: Acta de Nacimiento.
5.- En adición a lo anterior, proporcionar también los siguientes datos dependiendo del tipo de acta:
*Nombre del municipio
*Número de oficialía
*Número de libro
*Número de acta
*Fecha de nacimiento
*CURP
*Nombre completo.
Cuando el correo se recibe por la oficialía respectiva, ésta analizará el acta fiel del libro y verificará que todos los datos se encuentren correctamente asentados, y en su caso, procederá a su captura y le notificará por correo electrónico que su acta ya se encuentra en el sistema, este trámite es completamente gratuito.
Página para digitalizar el acta presenta fallas
La página para solicitar la digitalización del acta de nacimiento presente fallas hasta la publicación de esta nota.
Cuando la página funcione, se recomienda tener los siguientes documentos en formato PDF:
*Identificación oficial del titular del acta de nacimiento.
*En caso de aplicar, identificación oficial del solicitante.
*CURP del titular del acta de nacimiento.
*Acta a capturar en el sistema
Ingresar con la Llave MX
Dar clic en el trámite a realizar, que en este caso es el de captura del acta de nacimiento.
Llena los datos que se solicitan como es el nombre, fecha de registro, año de registro.
Sube los archivos en PDF de la documentación requerida que no debe de exceder los 5 Megabytes (MB).
Da clic en finalizar y se obtendrá un número de folio para dar seguimiento al trámite que se solicitó.
Directorio de Oficialías del Registro Civil 2025
En este enlace podrás consultar la oficialía que te corresponde: https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/documentos/oficialias-rc