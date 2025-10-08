Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso: guía práctica para sacarla y usarla en trámites

Datos que se solicitan para crear cuenta de Llave MX

Antes de ingresar a la página oficial para crear tu cuenta, se debe tener a la mano los siguientes datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Código postal y nombre de la colonia de residencia

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Crear una contraseña de acceso con mínimo 8 caracteres y tener una mayúscula, una minúscula y un número. Es importante escribirla en una libreta en donde se recuerde que se anotó este dato.

Paso a paso para crear la cuenta Llave MX

1.- Ingresa en este enlace: Da clic en crear cuenta.

En diversos trámites como pago de tenencia, acceso a becas, corrección de actas de nacimientos, entre otros, ya es necesario contar con una cuenta en Llave MX. https://www.llave.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla de

2.- Ingresa tu CURP

Se debe tener a la mano la CURP de la persona que será titular de la Llave MX. (Foto: Captura de pantalla )

3.- Da clic en No soy un robot y luego en Continuar

Se debe colocar la CURP y constatar que no se es un robot. https://www.llave.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla

4.- Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.

5.- Colocar el número del Código Postal y seleccionar la colonia. Da clic en Siguiente

El código postal es uno de los datos que se solicitan al crear la cuenta. https://www.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla

6.- Colocar los datos de contacto. Escribe tu número de teléfono celular o tu correo electrónico.

El número de celular y el correo electrónico son datos requeridos para la creación de la Llave MX. https://www.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla

7.- Crear una contraseña segura. Recuerda guardarla en un lugar seguro y que no olvides.

Creación de la contraseña para acceder al sitio Lllave MX. https://www.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla

8.- Se recomienda leer y dar clic en la casilla del Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y da clic en Finalizar.

Leer y aceptar el aviso de privacidad es el último paso a realizar para la Llave MX. https://www.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla

¿En qué trámites es necesaria la Llave MX?

Para tramitar la Beca Rita Cetina

Para tramitar la Beca Benito Juárez

Para tramitar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Corrección, obtención y aclaración de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción)

Sistema de Información de Incidentes y Accidentes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Investigación de Mercado Abierta para la Compra Complementaria 2024

Investigación de Mercado Abierta para la Compra Consolidada 2025-2026

Registro de Proveedores con claves de Patente y Fuente Única de la Compra Consolidada.

Para tramitar el pasaporte.

¿Los extranjeros pueden tener Llave MX?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que los productores del campo y las costas ya pueden encontrar trámites como estos:

El Programa Nacional de Fertilizantes

Apoyo del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Subcomponente de BIENPESCA

Permiso para la acuacultura de fomento

Además, las personas extranjeras que no cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP) sí pueden crear una cuenta con los siguientes datos:

Datos personales

Una identificación oficial en formato JPG, PNG o PDF

En la parte superior derecha hay la opción de elegir el idioma para hacer el registro y la navegación en la página.

Sí hay opción de que las personas extranjeras accedan a la página y creen una cuenta. https://www.llave.gob.mx/ (Foto: Captura de pantalla

¿Es lo mismo la Llave MX y Llave CDMX?

No, la Llave CDMX es para 90 trámites hasta el momento el gobierno capitalino avaló, entre los que se encuentran:

Registro Mi Beca para Empezar

Trámites del Registro Civil

Servicios SEGIAGUA

Licencia para Conducir

Pagos a la Tesorería