Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso: guía práctica para sacarla y usarla en trámites

La Llave MX es una herramienta de identidad digital con la que el Gobierno Federal busca digitalizar la mayoría de trámites, evitar filas de los ciudadanos para que puedan acceder a diversos trámites, servicios públicos y programas sociales de forma remota. Hay una serie de datos que se requiere tener a la mano y pasos a seguir para crear una cuenta. Te decimos el paso a paso.
Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso
Datos que se solicitan para crear cuenta de Llave MX
Antes de ingresar a la página oficial para crear tu cuenta, se debe tener a la mano los siguientes datos:
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Código postal y nombre de la colonia de residencia
Número de teléfono celular
Correo electrónico
Crear una contraseña de acceso con mínimo 8 caracteres y tener una mayúscula, una minúscula y un número. Es importante escribirla en una libreta en donde se recuerde que se anotó este dato.
Paso a paso para crear la cuenta Llave MX
1.- Ingresa en este enlace: Da clic en crear cuenta.
2.- Ingresa tu CURP
3.- Da clic en No soy un robot y luego en Continuar
4.- Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.
5.- Colocar el número del Código Postal y seleccionar la colonia. Da clic en Siguiente
6.- Colocar los datos de contacto. Escribe tu número de teléfono celular o tu correo electrónico.
7.- Crear una contraseña segura. Recuerda guardarla en un lugar seguro y que no olvides.
8.- Se recomienda leer y dar clic en la casilla del Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y da clic en Finalizar.
¿En qué trámites es necesaria la Llave MX?
- Para tramitar la Beca Rita Cetina
- Para tramitar la Beca Benito Juárez
- Para tramitar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro
- Corrección, obtención y aclaración de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción)
- Sistema de Información de Incidentes y Accidentes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
- Investigación de Mercado Abierta para la Compra Complementaria 2024
- Investigación de Mercado Abierta para la Compra Consolidada 2025-2026
- Registro de Proveedores con claves de Patente y Fuente Única de la Compra Consolidada.
- Para tramitar el pasaporte.
¿Los extranjeros pueden tener Llave MX?
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que los productores del campo y las costas ya pueden encontrar trámites como estos:
- El Programa Nacional de Fertilizantes
- Apoyo del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Subcomponente de BIENPESCA
- Permiso para la acuacultura de fomento
Además, las personas extranjeras que no cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP) sí pueden crear una cuenta con los siguientes datos:
- Datos personales
- Una identificación oficial en formato JPG, PNG o PDF
En la parte superior derecha hay la opción de elegir el idioma para hacer el registro y la navegación en la página.
¿Es lo mismo la Llave MX y Llave CDMX?
No, la Llave CDMX es para 90 trámites hasta el momento el gobierno capitalino avaló, entre los que se encuentran:
- Registro Mi Beca para Empezar
- Trámites del Registro Civil
- Servicios SEGIAGUA
- Licencia para Conducir
- Pagos a la Tesorería
- Citas de verificación vehicular