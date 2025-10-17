Publicidad

México

Si refresqueras no cumplen, el Gobierno puede imponer mecanismos "más fuertes"

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que entre los acuerdos a los que se llegó con empresas refresqueras, se incluye disminuir en 30% el contenido de azúcar a sus productos.
vie 17 octubre 2025 09:47 AM
ieps-refrescos
Uno de los compromisos de las refresqueras es publicidad respecto a que es menos dañino el refresco sin azúcar que el original. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, advirtió que si las empresas refresqueras no cumplen con el acuerdo para reducir en 30% el contenido de azúcar a sus otros productos, el gobierno tomará otras medidas.

“Les vamos a dar la oportunidad de cumplir, si no lo cumplen el gobierno de México tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos ya más fuertes”, aseguró este viernes en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

En medio de la discusión de los impuestos saludables, el Gobierno federal aceptó bajar en 50% el impuesto a bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, por lo que será de 1.5 pesos por litro y no de 3.08 pesos como lo proponía el dictamen de la comisión de Hacienda.

Clark García explicó que para alcanzar ese acuerdo, las empresas refresqueras hicieron tres compromisos, entre ellos, disminuir el contenido de azúcar en sus otros productos y a evitar en la publicidad a niños y adolescentes.

“Se comprometieron a lo siguiente: en primer lugar a una reformulación, es decir, hacer que los refrescos con azúcar tuvieran menos contenido de azúcar, menos calorías, fueran menos nocivos para la salud; en segundo lugar, impulsar a que más personas vieran visiblemente que es mejor el refresco sin azúcar, no que sea bueno, pero que es menos dañino para la salud esto a través de precio y a través de publicidad; y en tercer lugar tener prácticas de publicidad que buscan que los niños y adolescentes no tomen refresco”, dijo.

El funcionario explicó que el Gobierno confía de “buena fe” en que las empresas refresqueras cumplirán con lo acordado, sin embargo, hay herramientas para medirlo.

“Son compromisos medibles. Ayer sacó un desplegado el grupo Coca-Cola en el que dice que para dentro de un año, en 12 meses, el 70% del volumen de su portafolio de Coca-Cola original va a tener 30% menos azúcar”, destacó.

Si nosotros seguimos viendo cada publicidad con niños y adolescentes claramente no lo están cumpliendo y nos reservamos siempre el derecho a que en los siguientes ejercicios no tengamos la misma buena fe.
Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

Sobre el impuesto a bebidas azucaradas, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió que la finalidad no es recaudatoria, sino que busca que en México se reduzca el consumo de este tipo de bebidas porque causan daños a la salud.

“El objetivo es disminuir el consumo de refrescos y evitar mayor diabetes hipertensión, obesidad en la población”, afirmó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, este tipo de medidas ya se aplican en 119 países del mundo; en Reino Unido, por ejemplo, se logró bajar 30% el azúcar en los refrescos y en otros como Sudáfrica se redujo en 29% el consumo de estas bebidas.

