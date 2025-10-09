Estos serán los estados más afectados por la tormenta Priscila hoy, 9 de octubre

La tormenta tropical Priscilla se localizaba la mañana de este jueves a 265 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, lo que provocará chubascos en parte de la entidad, informó este jueves la Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Lluvias en gran parte del país y la tormenta Priscilla se acerca a Baja California Sur
Las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de la entidad, advirtió la dependencia.
"Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", informó.
Lluvias en gran parte del país
Para este jueves se espera lluvia puntual el gran parte del país, las cuales variarán por su intensidad.
Habrá lluvias torrenciales en:
San Luis Potosí
Querétaro
Hidalgo
Puebla
Veracruz
Guerrero
Oaxaca
Lluvias intensas en:
Tamaulipas
Chiapas
Tabasco
Lluvias fuertes y muy fuertes en:
Nuevo León
Michoacán
Guanajuato
Estado de México
Baja California
Baja California Sur
Sonora
Jalisco
Colima
Ciudad de México
Tlaxcala
Morelos
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
Hoy el ambiente será templado con cielo nublado en la Ciudad de México.
Hoy el ambiente será templado con cielo nublado en la Ciudad de México.
Se pronostican chubascos con lluvias fuertes puntuales 🌧️, principalmente en el sur y poniente de la capital del país ☔️.
Toma tus precauciones.
Habrá intervalos de chubascos en:
Chihuahua
Coahuila
Durango
Zacatecas
Aguascalientes
Sinaloa
Nayarit
⛈️ ¡Qué la #Lluvia no te sorprenda! Consulta el #Pronóstico de precipitaciones para este día en #México. pic.twitter.com/1xEBTWGdsV— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025