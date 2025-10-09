Estos serán los estados más afectados por la tormenta Priscila hoy, 9 de octubre

Las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de la entidad, advirtió la dependencia.

"Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", informó.

Lluvias en gran parte del país

Para este jueves se espera lluvia puntual el gran parte del país, las cuales variarán por su intensidad.

Habrá lluvias torrenciales en:

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Lluvias intensas en:

Tamaulipas

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes y muy fuertes en:

Nuevo León

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente jueves!



Hoy el ambiente será templado con cielo nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican chubascos con lluvias fuertes puntuales 🌧️, principalmente en el sur y poniente de la capital del país ☔️.



Toma tus precauciones. #TrabajandoJuntos… — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 9, 2025

Habrá intervalos de chubascos en:

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit