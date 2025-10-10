¿Hasta cuándo se acaban las lluvias? El pronóstico de clima para este fin de semana en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este viernes 10 de octubre se dará a conocer información sobre los protocolos a seguir por las lluvias que se esperan continúen derivadas del avance de la tormenta tropical Raymond; también se informará sobre si hay personas fallecidas.

“Por la situación del cambio climático, muchos de los fenómenos meteorológicos que regularmente ocurrían en una temporada, ahora se extienden, por lo que hay una parte en el Pacífico que puede tener afectaciones”, expresó la mandataria Federal.

Ante el cuestionamiento sobre si habrá apoyos económicos a las personas afectadas por parte de la Secretaría de Bienestar y si hay dinero para ello, Sheinbaum destacó que se mantiene el protocolo como en huracanes pasados, en los que primero se despejaban los caminos carreteros para la libre movilidad de las personas, después se hace una evaluación de los daños y por último se determina si se apoyará económicamente a las familias afectadas.

“El Fonden desapareció como un Fondo, pero no como una partida, en caso de que se acabe el presupuesto, se toman las precauciones para poder determinar los apoyos que se darían, pero se cuenta con el presupuesto suficiente”, aseguró la presidenta.

Colonias inundadas y ríos desbordados

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que llovió en 31 estados el 9 de octubre; solo en Baja California Sur no llovió. En estados como Hidalgo, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, se tiene el registro de de colonias inundadas, desbordamientos de ríos y arroyos, y deslaves, por lo que autoridades municipales, de PC, Sedena, Guardia Nacional Secretaría de Marina, ya despliegan los operativos Plan DN-III y el Plan Marina.

“En Veracruz hay 38 municipios afectados con 5,000 viviendas afectadas, uno de los más afectados es Álamo Temapache, es el más afectado y a donde me dirijo, hay corrientes desbordadas, vías alternas con derrumbes, se han activado seis refugios temporales con 523 personas. Se encuentra desplegado el Plan DN-III y el de Marina de Protección Civil”, explicó en la Mañanera del Pueblo.

“Se prevé que Raymond ingresé como depresión tropical a Baja California Sur este sábado (11 de octubre), con afectaciones en Chiapas, Guerrero, y Michoacán”, explicó.

Afectaciones en Veracruz

Asi amanece Plaza Cristal en #PozaRica tras el desbordamiento del rio Cazones tras las intensas lluvias #Veracruz @VialidadXalapa pic.twitter.com/bVQVUOMLTH — FotoJarocha.com (@fotojarocha) October 10, 2025

Lluvias del 10 al 13 de octubre en México

Para este viernes 10 de octubre se prevén lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias muy fuertes en Nayarit, y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 60 km/h en Guerrero y Nayarit.

"Asimismo, se pronostican oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura y trombas marinas en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2 a 3 m en costas de Guerrero, Nayarit y Sinaloa (sur)", informó el SMN en su pronóstico más reciente.