Se activa el Plan Marina ante el paso de las tormentas “Priscilla” y “Raymond”

Semar detalló que por el paso de esa tormenta, la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, ''se encuentra preparada con 3,543 efectivos, una Brigada de Reacción a Emergencias con 119 elementos, 95 vehículos, 42 embarcaciones y 100 equipos especializados que incluyen tres cocinas móviles y nueve plantas potabilizadoras de agua''.

La autoridad señaló que se mantienen desplegados sus elementos para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguarda de las personas.

Semar detalló que a Segunda Región Naval con sede en Guaymas, Sonora, tiene lista una Brigada de Reacción a Emergencias con 33 elementos, tres vehículos, siete embarcaciones y 139 equipos especializados, entre ellos dos plantas potabilizadoras, dos motobombas de achique y 28 motosierras, para auxiliar a la población civil en caso de ser necesario.

Otros operativos se han desplegado por la tormenta tropical “Raymond”, que se ubica frente a las costas de Guerrero y ocasiona tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones, así como en la costa de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En ese caso, por ejemplo, la Octava Región Naval con sede en Acapulco, Guerrero, ''mantiene el Plan Marina en su Fase de Prevención y se encuentra preparada con 3,123 elementos, tres Brigadas de Respuesta a Emergencias con 300 elementos, 68 vehículos, 12 embarcaciones y 10 equipos especializados, entre ellos cuatro cocinas móviles y cinco plantas potabilizadoras de agua''.

Afectaciones

Las lluvias registradas durante las últimas horas causaron inundaciones en municipios de Guerrero, donde autoridades se preparan para el paso por la costa de la tormenta tropical “Raymond”.

El agua provocó hasta ahora que casi 50 casas se inundaran en Pungarabato, además de que vehículos fueran arrastrados en Zihuatanejo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero.

Autoridades auxiliaron a ciudadanos que quedaron atrapados en sus autos en Zihuatanejo, donde las lluvias persisten.

De acuerdo con el pronóstico, el paso de la tormenta tropical frente a las costas de Guerrero, favorecerá el potencial de lluvias torrenciales en varias zonas del estado, así como fuertes rachas de viento y alto oleaje en toda la franja costera.

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, dijo que la encomienda de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es extremar el trabajo preventivo, alertamiento y monitoreo.

Autoridades guerrerenses compartieron recomendaciones para los pobladores en las últimas horas, entre las que destaca tener a la mano agua y alimentos para resguardarse.

Prepárate y protege a tu familia, conoce las recomendaciones clave para enfrentar las fuertes lluvias y mantenerte seguro. #TemporadaDeLluvias2025 #AguasConLasLluvias pic.twitter.com/NgrJEyZYI5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) October 9, 2025

Salgado mostró en redes las labores de desazolve en Ixtapa, para prevenir inundaciones como en los municipios ya afectados.

A través del Centro Estatal de Administración y Servicios Integrales de Ixtapa (CEASII), realizamos labores de limpieza y desazolve en rejillas pluviales que se encontraban obstruidas por ramas, árboles y desechos arrastrados por la lluvia. 🌧️🧹 (1/2) pic.twitter.com/9490p3lHmZ — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 9, 2025

En Veracruz, las lluvias también dejaron casas inundadas, además de deslaves y comunidades incomunicadas, donde han iniciado labores de evacuación.

Los municipios de Álamo y Tantoyuca son los más afectados por las inundaciones, de acuerdo con el gobierno estatal.

"La lluvia fue intensa en el norte de Veracruz. Aún continúan zonas inundadas en Álamo y Tantoyuca principalmente. Sobrevolamos Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla, donde hay anegamientos sobre la orilla del río, la población está bien. Sigue lloviendo en la Huasteca", dijo la gobernadora Rocío Nahle.

Alerta por el paso de tormenta

El Gobierno de México alertó esta tarde a la población en general para mantener la vigilancia de presas y ríos de Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, debido a los efectos de la tormenta tropical ''Raymond''.

El Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, Fabián Vázquez Romaña, explicó que, desde hoy y hasta el próximo sábado, ''Raymond'', en combinación con el aporte de humedad de una zona de baja presión sobre el Golfo de México, ocasionará lluvias en el norte de Veracruz, Guerrero y la costa de Michoacán; en Colima, Oaxaca y Chiapas, así como en el noroeste, occidente, centro y sureste de México, el centro de Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Para mañana, se estiman lluvias de muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Campeche, y de fuertes a muy fuertes en la Península de Baja California, Sonora, Sinaloa y el centro del país.