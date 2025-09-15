Ley seca hoy en CDMX y Edomex: alcaldías y municipios sin venta de alcohol este 15 de septiembre

Ley seca por el 15 y 16 de septiembre de 2025 en CDMX

Tláhuac

En la capital del país, solo la alcaldía de Tláhuac ha confirmado la suspensión de venta de alcohol en la víspera de la Independencia, así como otros días previos por festividades locales en barrios en específico:

Festividad en honor a San Nicolás Tolentino: Del 7 al 11 de septiembre, en las colonias y barrios del pueblo de San Nicolás Tetelco.

Festividad en honor a la Virgen de la Soledad: 14 y 15 de septiembre, en las colonias y barrios del pueblo San Juan Ixtayopan.

Celebración de la Independencia de México: 15 y 16 de septiembre en toda la alcaldía Tláhuac.

Festividad religiosa en honor al barrio de San Mateo: Del 17 al 24 de septiembre, en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac.

Festividad en honor al barrio de San Miguel Arcángel: Del 27 al 30 de septiembre, en las colonias y barrios del pueblo Santa Catarina Yecahuizotl.

Festividad del Milagroso Señor del Veneno: 27 y 28 de septiembre, en colonias y barrios del pueblo San Francisco Tlaltenco.

Feria anual en honor al barrio de San Miguel: 28 de septiembre, en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac.

De acuerdo a la Gaceta Oficial de la CDMX, se ordena la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, abierto y/o al copeo en todas su graduaciones las 24 horas en los días indicados, y en los perímetros territoriales.

Aplica para vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil.

También se prohíbe el expendio gratuito en el interior de ferias, romerías, kermes, festejos populares y otros eventos.

Azcapotzalco

La demarcación informa que todos los establecimientos mercantiles tienen prohibida la venta de alcohol durante el 15 y 16 de septiembre.

Cuajimalpa

Aunque la medida comienza desde el primer minuto del 15 de septiembre, los habitantes de la zona podrán reanudar las compras el 16 de septiembre a las 14:00 horas.

Las alcaldías en donde no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades continúan con la venta de alcohol de manera regular durante las fiestas patrias.

Multas por venta de alcohol durante la ley seca

De acuerdo a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, no cumplir con lo anterior se considera una infracción de tipo C, en contra a la seguridad ciudadana y es consecuente a una multa de 21 a 30 Unidades de Medida (UMA), equivalente a 2,375.9 a 3,394.2 pesos; o arresto de 25 a 36 horas, o servicio comunitario de 12 a 18 horas.

Otras disposiciones que serán contempladas son la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Ley seca en el Edomex

Nezahualcóyotl

El municipio, perteneciente al Edomex, informó en su cuenta de redes sociales que por celebraciones patrias se aplicará la ley seca. La medida estará vigente desde las 00:00 horas del 15 de septiembre y finalizará el 16 de septiembre a las 23:59 horas.

Durante este período se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos, tiendas de autoservicio y depósitos. Los únicos que no se verán afectados son los establecimientos con venta de alimentos preparados.

Ecatepec

A partir de las 00:00 horas del 15 de septiembre y hasta las 23:59 del 16 de septiembre, todos los establecimientos autorizados para la venta, consumo y suministro de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y presentación deberán pausar el comercio de estos productos.

Metepec

La medida aplica desde las 00:01 horas del 15 de septiembre y finalizará el 16 de septiembre a las 17:00 horas.

Además, se prohíbe la venta y uso de espumas; en caso de incumplir, se aplicarán sanciones ante el juez cívico.

Aguascalientes

La Secretaría del H. Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes informaron la aplicación de ley seca durante el 16 de septiembre, de las 03:00 a las 14:00 horas del mismo día.

Por ese motivo, todas las y los propietarios de comercios e industriales tiene prohibida la venta, distribución de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios públicos del municipio capital.

Los estados en donde no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades continúan con la venta de alcohol de manera regular durante las fiestas patrias.