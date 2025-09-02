¿Habrá megapuente el 16 de septiembre o solo se descansa el martes? Esto dice la LFT

¿El 16 de septiembre se recorre? Esto dice la LFT

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días de descanso obligatorio para los trabajadores en México. En él, está especificado el 16 de septiembre como tal. A diferencia de otras festividades, como el 21 de marzo o 5 de febrero, esta fecha no se recorre a fin de coincidir en un lunes, sino que se respeta el día que corresponda según el calendario.

Por tanto, el día no se recorre y será conmemorado el martes 16 de septiembre de 2025 sin actividades laborales. En caso de serlo, el patrón deberá pagar, además de su salario por día, uno doble por el servicio prestado. Es decir, un pago triple según el artículo 73 de la LFT.

¿Y en la SEP?

El calendario oficial del Ciclo Escolar 2025-2026 establece que solo el martes 16 de septiembre habrá suspensión de labores docentes, mientras que el 15 está señalado como un día de conmemoración o reflexión.

Sin embargo, la Secretaría de Educación de Querétaro, en conjunto con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) sí incluyó el lunes 15 de septiembre como día inhábil, con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas y evitar la interrupción de la educación.

Por ello, Querétaro será la única entidad en México que tiene este cambio oficial en su calendario escolar, y tanto profesores, directivos como estudiantes podrán disfrutar de un puente largo.

Otras instituciones educativas con puentes

La UNAM y la UAM también incluyen el 15 y 16 de septiembre como días inhábiles en sus calendarios.

Calendario Escolar Plan Semestral 2026 - UNAM (DGAE - UNAM)

Días de descanso obligatorio en 2025

De acuerdo a la LFT, estos son los días de descanso obligatorio :

1 de enero: Año Nuevo

5 de febrero: Conmemoración de la Constitución de 1917. Aunque se celebra el 5, el puente se recorre al primer lunes del mes, que en 2025 es el 3 de febrero.

21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez. Como cae entre semana, el puente se recorre al tercer lunes de marzo, que es 17.

1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores. El puente sí es el 1 de mayo, no se recorre a lunes.

16 de septiembre: Día de la Independencia

1 de octubre: Cada seis años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

20 de noviembre: Conmemoración de la Revolución mexicana. Al igual que en otras fechas, este puente se recorre al tercer lunes de noviembre, que es el 17.

25 de diciembre: Navidad