¿El 15 y 16 de septiembre 2025 hay clases? Esto dice la SEP del megapuente

¿Hay clases el 15 de septiembre?

(Especial)

De acuerdo con el calendario de la SEP, este lunes 15 de septiembre sí hay clases, por lo que los alumnos de educación básica deben asistir de manera regular a las aulas.

¿El 16 de septiembre hay clases?

El martes 16 de septiembre sí está programado como feriado oficial tanto para estudiantes como para trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo. Por lo que este día no hay clases.

Puente contemplado para septiembre

Y sí, aunque hubiera sido más conveniente el puente en estas fechas porque se cruza con el descanso de los trabajadores, los estudiantes sí podrán disfrutar de un fin de semana largo por Consejo Técnico, previsto para el viernes 26 de septiembre.

Próximos días de descanso para estudiantes

Estudiantes

- 17 de noviembre

- 25 de diciembre

- 1 de enero de 2026

- 2 de febrero de 2026

- 16 de marzo de 2026

- 1, 2 y 15 de mayo de 2026

Además, habrá jornadas de Consejo Técnico Escolar:

- 31 de octubre de 2025

- 28 de noviembre de 2025

- 30 de enero de 2026

- 27 de febrero de 2026

- 27 de marzo de 2026

- 29 de mayo de 2026

- 26 de junio de 2026

El periodo vacacional se distribuirá en:

- Invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

- Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Efemérides de septiembre

Más allá de los días de descanso, septiembre está lleno de acontecimientos históricos y celebraciones con gran relevancia nacional e internacional:

- 13 de septiembre de 1847: Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes.

- 15 de septiembre de 1810: Conmemoración del Grito de Independencia.

- 15 de septiembre de 1854: Primera interpretación del Himno Nacional Mexicano.

- 16 de septiembre de 1810: Inicio de la Independencia de México.

- 17 de septiembre de 1964: Inauguración del Museo Nacional de Antropología.

- 19 de septiembre de 1985: Sismo de 8.1 grados con epicentro en Guerrero y Michoacán.

- 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz.

- 22 de septiembre de 1910: Inauguración de la Universidad Nacional de México.

- 29 de septiembre: Día Nacional del Maíz.

- 30 de septiembre de 1765: Nacimiento de José María Morelos.