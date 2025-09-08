Simulacro Nacional 2025: ¿qué día de septiembre es y a qué hora sonará la alerta?

El 19 de septiembre es una fecha clave para el pueblo de México debido a los sismos que sacudieron al país en 1985 y 2017. Este 2025 se conmemorará el 40 aniversario del primero de ellos, y como parte de las actividades se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025.

Como es bien sabido, la participación de todas y todos los mexicanos es fundamental, no solo para conmemorar y honrar a las víctimas de estas fechas trágicas, sino también para estar preparados ante futuros sismos.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre el simulacro: cuándo será, a qué hora y cómo puedes participar desde tu casa, escuela o centro de trabajo. Recuerda que la prevención es responsabilidad de toda la población.