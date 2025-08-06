Publicidad

Arranca reconstrucción de los puentes Alameda 1 y 2, que conectan Edomex y CDMX

Ambos puentes resultaron dañados por los sismos de 2017, por lo que serán demolidos y construidos de nuevo. Facilitarán la conexión desde Neza hacia la CDMX.
mié 06 agosto 2025 04:54 PM
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio arranque a los trabajos de demolición y reconstrucción de los puentes vehiculares Alameda 1 y 2, que conectan la entidad mexiquense con la Ciudad de México a través de Nezahualcóyotl.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó el arranque de la reconstrucción de los puentes vehiculares Alameda 1 y 2, los cuales tienen ocho años dañados.

“Resultaron dañados por los sismos de 2017 y por ello esta obra es prioritaria para salvaguardar la integridad de las personas que habitualmente transitan en ellos. Es una obra necesaria para el bienestar social, porque son los puentes vehiculares que dan conexión con la capital del país, abriendo oportunidades laborales, educativas, económicas y de esparcimiento”, afirmó la gobernadora.

Los puentes que conectan en municipio de Nezahualcóyotl y de forma secundaria a Ecatepec con la Ciudad de México presentaron agrietamientos estructurales, desplazamiento de vías e inclinación de columnas a causa de los sismos.

El primero en ser demolido será el puente que va en dirección al Estado de México, el cual se encuentra cerrado a la circulación desde 2017. Se prevé que esté listo en mayo de 2026 y con su apertura se cambiará el tránsito de vehículos para comenzar con la demolición del segundo puente con dirección a la Ciudad de México, donde se construirá uno nuevo con el objetivo de inaugurarlo en octubre de 2027.

Para la obra se invertirán 1,695 millones de pesos y se espera que se generaren 1,373 empleos.

La construcciones permitirán el paso de 65,000 vehículos cada día en promedio, con lo cual se facilitará la conexión entre las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco en beneficio de un millón de habitantes, afirmaron las autoridades.

La obra forma parte del ‘Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México’, el cual tiene una inversión de 75,786 millones de pesos para obras de movilidad, educación, salud y vivienda, entre otras. El proyecto está enfocado en 10 municipios mexiquenses donde viven alrededor de 10 millones de personas.

En el evento de inicio de la obra para la reconstrucción de los puentes Alameda 1 y 2 estuvieron presentes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

