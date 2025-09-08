Publicidad

México

Partido Verde analiza romper con Morena; hay 'ratas' en el partido, acusa senador

El coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, ratificó por su parte el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Senado .
lun 08 septiembre 2025 10:42 AM
El legislador apoyó en redes sociales la declaración del coordinador del PVEM, Arturo Escobar, quien señaló que en al menos 17 estados el Verde puede ir solo en los próximos comicios.

Más voces dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se suman a la idea de ir solos en las elecciones de 2027 y no formar alianza con Morena. Esta vez fue el senador Luis Armando Melgar, quien señaló que dentro del partido oficialista hay “ratas”.

Desde sus redes sociales, el legislador apoyó la declaración del coordinador del PVEM, Arturo Escobar, quien señaló que en al menos 17 estados el Verde puede ir solo en los próximos comicios, donde se elegirá a 500 diputados federales y 17 gobernadores.

“Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, Arturo Escobar”, escribió Melgar en su cuenta de X.

El senador incluso llamó “ratas” al exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón y al exsecretario de dicha entidad José Manuel Cruz.

“Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno”, declaró.

Mencionó que ahora en esta “nueva era” con el gobernador Eduardo Ramírez se logró recuperar la paz y la honestidad para transformar a Chiapas.

“No somos iguales y no se nos olvida lo que hicieron: el camino es verde. Tenemos con qué”, finalizó.

El senador Luis Armando Melgar tiene acciones que marcan distancia con Morena. En julio pasado solicitó licencia como senador.

En esos tres días de ausencia su suplente Erasmo Catarino tomó su lugar en el Senado y decidió no apoyar una de las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum: la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Esa reforma permite la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares. Además, desaparece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

A ello se suma que Luis Armando Melgar, quien publicó desde su cuenta de X –sin dar explicación– el voto en contra de su suplente.

Manuel Velasco: apoyamos agenda legislativa de la presidenta

No obstante, el coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Velasco, ratificó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Nosotros acompañamos a la primera mujer en la historia que es Presidenta, venimos acompañando su agenda legislativa", dijo en entrevista para Reforma.

Sobre la posible ruptura, dijo que se tiene que esperar a que las dirigencias de los partidos se reúnan para saber que ruta se seguirá.

Waldo Fernández, integrante de es bancada, respaldó por su parte esa postura, pues aseveró que en el Senado están firmes con el apoyo a la presidenta.

Sheinbaum: lo importante es cómo votan en el Congreso

Ante la posible ruptura de la alianza electoral con el Partido Verde, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es a Morena a quien le corresponde definir sus acuerdos rumbo a las elecciones intermedias de 2027, sin embardo, destacó que lo importante es que cómo votan los aliados en el Congreso.

“Corresponde a Morena definir sus alianzas para 2027, esa parte ya no nos corresponde a nosotros”, dijo este lunes en su mañanera.

