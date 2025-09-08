Publicidad

México

Diputados y senadores se alistan para recibir el Paquete Económico 2026

El Paquete Económico 2026 es clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas, dijo la presidenta de la Mesa Directiva de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez.
lun 08 septiembre 2025 09:43 PM
Entrega Paquete Económico 2025
El acto para recibir el Paquete Económico se retrasó este lunes.

Diputados y senadores recibirán en las próximas horas el Paquete Económico 2026, luego de que la Secretaría de Hacienda pospusiera el acto protocolario de entrega.

Se espera que a las 22:30 horas de este lunes, la Cámara de Diputados sea la primera en recibir el detalle de los gastos para el próximo año.

En el Senado la entrega-recepción ocurrirá a las 23:30 horas.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora aseguró que el Paquete, que entre otros documentos incluye el proyecto para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, reflejará la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, celebró que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA,) derivado del rescate bancario de los años 90 que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos.

''Celebramos que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al IPAB, heredero del FOBAPROA, aquel rescate bancario de los años 90 que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos por generaciones”, expresó la senadora.

