Policía de Polonia localiza narcolaboratorio y detiene a dos mexicanos

En comunicado, detalló que en el desmantelamiento detuvieron a tres personas, entre ellas dos mexicanos, quienes supervisaban la producción de la droga; además, los agentes descubrieron equipo utilizado para la producción masiva de drogas.

Kilkaset litrów płynnej metamfetaminy i półproduktów oraz kilka ton chemikaliów służących do wytwarzania metamfetaminy - to efekt akcji @CBSPolicji, pod nadzorem szczecińskiej @PK_GOV_PL, we współpracy z kontrterrorystami z BOA i SPKP w Bydgoszczy, przeprowadzonej w powiecie… pic.twitter.com/wrq1P9xOvI — Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) September 5, 2025

Según el dictamen preliminar de un perito fisicoquímico y toxicológico, los productos incautados pudieron haberse utilizado para producir al menos 330 kilogramos de la droga terminada, con un valor en el mercado negro de al menos seis millones de zlotys, lo que equivale a más de 30 millones de pesos.

Entre los detenidos se encontraban un ciudadano polaco y dos mexicanos. Estos hombres fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en las ciudad de Szczecin.

Por lo anterior, un fiscal acusó a estas personas, entre otros cargos, de participar en un grupo delictivo organizado y de fabricar importantes cantidades de drogas.

Además, la Oficina Central de Investigación de la Policía destacó que los agentes de la Oficina Central de Investigación Policial, con el apoyo de agentes antiterroristas de la BOA y la SPKP de Bydgoszcz, realizaron la operación en contra del "narcotráfico organizado".