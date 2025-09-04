EU designa a Los Choneros y Los Lobos como terroristas; tienen vínculos con el CJNG

El gobierno de Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Ambas tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Los Choneros y Los Lobos han atacado y amenazado a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador. Tanto Los Choneros como Los Lobos están vinculados a las organizaciones delictivas extranjeras (OTF) designadas por Estados Unidos y a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, informó el Departamento de Estado.