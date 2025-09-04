Publicidad

México

EU designa a Los Choneros y Los Lobos como terroristas; tienen vínculos con el CJNG

Originarias de Ecuador, esas organizaciones son vinculadas también con el Cártel de Sinaloa y señaladas por controlar las rutas del narcotráfico en ese país.
jue 04 septiembre 2025 01:34 PM
cjng
Imagen ilustrativa. Entre las sierras Michoacana patrullan con armamento exclusivo del ejército mexicano integrantes brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobierno de Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Ambas tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Los Choneros y Los Lobos han atacado y amenazado a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador. Tanto Los Choneros como Los Lobos están vinculados a las organizaciones delictivas extranjeras (OTF) designadas por Estados Unidos y a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, informó el Departamento de Estado.

La designación de Los Choneros y Los Lobos se da mientras Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, está de gira de trabajo en Ecuador.

Con la medida ambas organizaciones se suman a la lista de ocho organizaciones criminales que en febrero fueron designadas: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, el Cartel del Noroeste y Carteles Unidos. Las otras dos organizaciones son el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha o MS-13.

En el caso de Los Choneros y Los Lobos, el gobierno estadounidense los señala de controlar las rutas del narcotráfico.

“Su objetivo final es controlar las rutas del narcotráfico, a través de Ecuador, mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano”, dice el comunicado.

“La acción de hoy demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la administración Trump con la eliminación de los cárteles y la seguridad del pueblo estadounidense”, añade.

En su visita a México, Rubio aseguró que los cárteles representan una amenaza y que el presidente Trump cumplirá con su promesa de combatirlos.

