En un comunicado conjunto, ambos gobiernos señalaron que el objetivo es trabajar para desmantelar a los grupos del crimen organizado transnacionales mediante una cooperación "reforzada" entre las instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales de ambos paises.

Además, destacaron que México y Estados Unidos colaboran para atender el "movimiento ilegal de personas a través de la frontera" y detener el tráfico de fentanilo y tráfico de armas.

Establecieron también un grupo de alto nivel que se reunirá de forma regular para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones que se toman en ambos países.

Esto incluye medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza y eliminar los túneles fronterizos clandestinos.

Asimismo se abordarán los flujos financieros ilícitos, la colaboración para prevenir el robo de combustible y las inspecciones, las investigaciones y los procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

"Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia. Todo dentro de nuestros respectivos marcos legales", mencionaron en el comunicado.

U.S. Secretary of State Marco Rubio meets with Mexico's President Claudia Sheinbaum, at the Palacio Nacional in Mexico City, Mexico September 3, 2025.

La presidenta Sheinbaum adelantó esta mañana que esperaba una reunión cordial con el funcionario estadounidense en la Ciudad de México.

“Va a ser una reunión muy cordial, el programa de trabajo ya tiene nombre: programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestra soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación y va a ser una relación cordial”, planteó.

La presidenta explicó que su equipo presentaría las acciones y los logros en materia de seguridad.

“Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad; en qué hemos colaborado de manera conjunta en el marco del respeto a nuestras soberanías”, indicó.

Tras esta reunión, Marco Rubio ofreció una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente

A las 13:30 horas se reunirá con empleados y familiares de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

