El ministro sin toga

Hugo Aguilar es un abogado hablante de la lengua de la lluvia Tu’un Savi (mixteco) que quiere llevar a la Corte la pluriculturalidad y a los pueblos indígenas a espacios de toma de decisión tras más de 200 años excluidos.

“En una perspectiva más amplia, la presencia de juzgadores indígenas y en particular de un ministro indígena en la Suprema Corte, significaría la incorporación plena de los pueblos en los espacios de decisión en la que, por más de 200 años han estado excluidos. No se trata propiamente de una representación indígena porque no son órganos de representación, sino, como se ha señalado, será un paso para que sus derechos, sus pensamientos estén presentes en los debates y resoluciones de nuestro país”, escribió en un artículo para Diario Red.

El aspirante a la Corte ha afirmado que no quiere usar toga al llegar a la SCJN. (Foto: Facebook.)

Gran parte del trabajo realizado en los últimos años por parte de Hugo Aguilar Ortiz fue en el gobierno del expresidente López Obrador. Entre 2018 y 2024 se encargó de coordinar los trabajos de consulta previa, libre e informada de los proyectos prioritarios del exmandatario como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros.

En su contienda por llegar a la Corte, Hugo Ortiz fue asignado con el número 34 y fue postulado por el Poder Judicial. “Como indígena, un cargo es sinónimo de servicio. Por ello, busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos”, esa fue su respuesta a la pregunta de por qué quiere ocupar un cargo público.

A diferencia de cualquier otro ministro, Aguilar no quiere utilizar toga como integrante de la Corte, sin embargo, tendrá que revisar el reglamento interno para saber si puede.

Sus propuestas

La visión de Aguilar es acercar la justicia a la realidad , hacerla útil, generar paz y tranquilidad.

"Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad", sostiene.

Los tres ejes de su propuesta son:

Justicia congruente con la realidad. Para ello propone impulsar una función jurisdiccional en territorio e incorporar visitas situ. La idea es fomentar el diálogo con las personas y la búsqueda de la solución sin formalismos excesivos.

Enfoque multidisciplinario.Propone reconocer que nadie posee la verdad absoluta, para lo cual plantea fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae.

También prevé privilegiar el diálogo con las partes involucradas para examinar con profundidad las controversias.

Diálogo con los poderes. El aspirante a ministro propone privilegiar el diálogo republicano entre los poderes de la Unión, los estados, los municipios, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.