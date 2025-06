Morenistas proponen eliminar la toga en la Suprema Corte

La iniciativa señala que los ministros de la Corte vestirán de manera “formal o tradicional” durante las audiencias. La vestimenta será acorde a los orígenes, costumbres y preferencias de los funcionarios.

En la exposición de motivos, los legisladores señalaron que la toga y el birrete son símbolos “de lejanía y elitismo”, por lo que aseguraron que la “justicia” mexicana debe vestirse de “indumentaria de nuestra gente sencilla”.

“La toga judicial es un símbolo de la justicia de antes, la de los privilegios, una indumentaria que no respondió a los intereses del pueblo y, por lo tanto, no corresponde con los nuevos anhelos de la justicia puesto que se le identifica con la justicia del neoliberalismo, la de la élite, por lo que debe dejar de usarse en el más alto tribunal de la nación'', señalaron.

Y enfatizaron que los nuevos juzgadores no solo deben ser percibidos como cercanos a la gente, sino su convicción jurisdiccional debe estar en sintonía para atender y resolver el origen de las injusticias históricas en México.

“La Suprema Corte de Justicia inicia un nuevo tiempo, una nueva época judicial. Y la eminente llegada a la presidencia de nuestro máximo tribunal de un jurista indígena oaxaqueño, representa un avance histórico y la oportunidad de que el pluralismo jurídico contribuya a reposicionar y dotar de vigencia plena a los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas”, mencionaron.

A dos días de las elecciones del 1 de junio, Hugo Aguilar señaló que en lugar de toga podría vestir ropa propia de los pueblos y comunidades indígenas.

“Estoy planteando que no voy a usar toga, voy a revisar la legislación, la normatividad interna. Eso no quiere decir que pierda la solemnidad que debe tener el cargo o que pierda la importancia y trascendencia, pero yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que, en lo personal, no voy a usar toga”, declaró.

Aguilar fue el que más votos obtuvo en la elección de ministros de la Suprema Corte por lo que será el presidente durante los dos primeros años del nuevo Poder Judicial.