México

Miles marchan y exigen en México frenar las desapariciones forzadas

CDMX, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Sinaloa son algunas de las entidades del país en las que miles de personas y colectivos salieron a marchar para exigir justicia por los desaparecidos.
sáb 30 agosto 2025 03:51 PM
Miles de personas marchan en México en contra de las desapariciones forzadas
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, varios colectivos de búsqueda realizaron una marcha pacífica en la Zona Río, en Tijuana, para exigir justicia y verdad por sus familiares desaparecidos.

Miles de personas, entre ellas madres buscadoras e integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, salieron a las calles de distintas ciudades del país para conmemorar con una marcha el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ni una más!” y “¿Dónde estás?”, los participantes de las distintas jornadas de protesta recorrieron las principales vialidades y realizaron actividades en plazas públicas para recordar a sus familiares desaparecidos y exigir a las autoridades verdad, justicia y acciones efectivas para su localización.

En la Ciudad de México, integrantes del Comité Cerezo México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, entre otras organizaciones y colectivos, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Los contingentes partieron después de las 11 de la mañana y avanzaron por Paseo de la Reforma. Al llegar a la Glorieta del Ahuehuete, hicieron un alto por varios minutos para externar su apoyo a colectivos que también realizaban una actividad conmemorativa. Posteriormente, continuaron su camino hasta el primer cuadro de la capital.

En Jalisco, una de las entidades donde en los últimos años se han localizado cuerpos en fosas clandestinas y donde en marzo de 2023 fue hallado el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, utilizado como campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también se realizó una acción de conmemoración en la llamada Glorieta de los Desaparecidos.

En Guanajuato, estado golpeado por la violencia y las disputas entre cárteles rivales por el control territorial, el colectivo Unidos por los Desaparecidos de León organizó una actividad en la plaza principal de esta ciudad.

Durante el acto, simularon el hallazgo de fosas clandestinas y de cuerpos envueltos en bolsas negras; algunos participantes se caracterizaron como peritos y, como parte de la jornada, se rezaron varios padres nuestros.

En Culiacán , Sinaloa, ciudad en la que desde julio de 2024 se recrudeció la violencia por el enfrentamiento entre “Los Mayos”, “La Mayiza” o "Los Mayitos" y “Los Chapitos”, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder y fundador del Cártel de Sinaloa, también se realizó una marcha desde la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona conocida como La Lomita. Los manifestantes recorrieron varias calles hasta llegar al primer cuadro de esta ciudad.

En Acapulco, Guerrero, la madre buscadora Socorro Gil señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno no implementan medidas eficaces para ubicar a los desaparecidos, a pesar de que el país registra un aumento de casos. A la fecha, las cifras oficiales reportan un total de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas en México.

"Cada día hay más casos de personas desaparecidas. Eso es algo que tratamos de insistir a las autoridades, que ayuden a frenar eso", declaró.

En ciudades como Cuernavaca, Morelos, Oaxaca de Juárez, Puebla, Tijuana, Baja California y Chilpancingo, Guerrero varios colectivos se organizaron para exigir justicia por las personas desaparecidas.

