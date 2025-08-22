Publicidad

México

Segob propondrá a Sheinbaum perfiles para comisionado de búsqueda en septiembre

La secretaria de Gobernación explicó que, tras la emisión de la convocatoria, fueron inscritos 76 perfiles, de cuales que 27 cumplieron con los requisitos para avanzar en el proceso.
vie 22 agosto 2025 09:52 AM
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que entre el 31 de agosto y 9 de septiembre se realizarán las entrevistas y evaluaciones a los aspirantes a la Comisión Nacional de Búsqueda.

El próximo 10 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum la lista con los perfiles idóneos para ocupar la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo al que renunció en julio pasado Teresa Reyes.

En conferencia de prensa, la responsable de la política interna del país explicó que la convocatoria para definir a quien será el tercer comisionado nacional de búsqueda recibió 76 inscripciones, sin embargo, solo 27 cumplieron con los requisitos.

"76 perfiles fueron propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil. De ellos, 33 personas aceptaron su postulación y completaron su registro, pero, después de una minuciosa revisión, solo 27 cumplieron con los requisitos formales establecidos en las bases de consulta y son quienes serán llamados a entrevistas, a fin de conocer su experiencia, su visión, su plan de trabajo", indicó.

Como parte del proceso, a partir del próximo 30 de agosto se recibirán comentarios de los colectivos y organizaciones de búsqueda respecto a los perfiles.

Será entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre cuando se realicen las entrevistas y evaluaciones a los aspirantes a ocupar la Comisión Nacional de Búsqueda.

"El 10 de septiembre la Secretaría de Gobernación llevará a la Presidenta Sheinbaum los perfiles más idóneos", anunció.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es nombrado y removido por la persona titular del Ejecutivo federal, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Entre los requisitos que debe cumplir para ocupar la titularidad de la Comisión están: no haber desempeñado un cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas; y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

Rosa Icela Rodríguez explicó que existe convicción del gobierno de la presidenta Sheinbaum para atender el tema de las desapariciones en el país.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 1952 y este 22 de agosto, 373,613 han sido reportadas como desaparecidas, de las que 35% se mantienen ausentes.

'Tiene que ponerse las pilas'

La secretaria de Gobernación aseguró que quien sea designado por la presidenta deberá "ponerse las pilas" y tener en consideración que en un cargo como el de Comisionado Nacional de Búsqueda, no hay horarios.

"Quien vaya a asumir esta gran responsabilidad y labor deberá estar consciente que es para servir y también, por cierto, que no hay horarios. Los servidores públicos se tienen que poner las pilas, como dicen coloquialmente, estar a la altura de lo que pide la población y nos exige la Presidenta", dijo.

Durante las mesas de diálogo con familiares de personas desaparecidas, uno de los principales reclamos que recibió la secretaria de Gobernación fue la "indolencia" de los servidores públicos frente a una desaparición. En respuesta, Rodríguez afirmó que quienes no atendieran a las víctimas, tendrían que renunciar.

"En el tema de búsqueda, estamos yendo por el camino correcto como gobierno, en conjunto con los colectivos y familiares de personas desaparecidas. Como servidores públicos, nuestra tarea es contribuir a su bienestar y llegar a ser ese puente facilitador en este camino de búsqueda de verdad y de justicia, eliminando barreras, superando obstáculos y garantizando los derechos humanos", aseguró.

