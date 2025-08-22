Segob propondrá a Sheinbaum perfiles para comisionado de búsqueda en septiembre

El próximo 10 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum la lista con los perfiles idóneos para ocupar la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo al que renunció en julio pasado Teresa Reyes.
En conferencia de prensa, la responsable de la política interna del país explicó que la convocatoria para definir a quien será el tercer comisionado nacional de búsqueda recibió 76 inscripciones, sin embargo, solo 27 cumplieron con los requisitos.
"76 perfiles fueron propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil. De ellos, 33 personas aceptaron su postulación y completaron su registro, pero, después de una minuciosa revisión, solo 27 cumplieron con los requisitos formales establecidos en las bases de consulta y son quienes serán llamados a entrevistas, a fin de conocer su experiencia, su visión, su plan de trabajo", indicó.