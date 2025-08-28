Rubio visitará México la próxima semana para hablar sobre inmigración

Será la primera visita del jefe de diplomacia estadounidense a México desde que asumió el cargo, en momentos en que el presidente Donald Trump presiona para que su vecino del sur coopere en la lucha contra la migración irregular y los cárteles de la droga.

El Departamento de Estado de ese país señaló que el cuarto viaje del secretario al hemisferio "demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestro país y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses".

Los encuentros del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda nuestra región.

En mayo pasado, durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Rubio calificó como positiva la actual cooperación entre ambos gobiernos, aunque reconoció que “todavía queda mucho por hacer en materia migratoria”.

"En nuestra visita a México nos concentraremos en dos cosas. Una es el comercio, que no es mi departamento, pero obviamente el representante comercial (Jamieson) Greer y el secretario de Comercio, Howard Lutnick están comprometidos con ello, y el otro es cooperación en seguridad", indicó Rubio.

Con información de AFP y Reuters...